Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, maturità 2024: al via la Prima Prova dell’esame per 500mila studenti

E’ mercoledì 19 giugno 2024, giorno in cui inizia la maturità 2024. Anche quest’anno gli studenti delle classe quinte sono chiamati all’esame dell’ultimo anno e il percorso scatterà in queste ore con la classica Prima Prova, quella che un tempo veniva chiamata il tema d’italiano.

Domani toccherà invece alla temuta Seconda Prova, un test su un argomento specifico a seconda dell’indirizzo di studio, dopo di che i ragazzi avranno qualche giorno di tempo per l’ultimo ripasso in vista degli orali, ultimo step dell’esame di maturità 2024, che scatteranno da lunedì 24 giugno e proseguiranno fino a che tutti gli alunni non saranno “interrogati”. Quest’anno, secondo i dati del ministero, saranno circa 500mila gli studenti che si sottoporranno alla maturità 2024: a tutti loro da parte della nostra redazione un grande auguri.

Ultime notizie, la morte di Anouk Aimée

Anouk Aimée, musa di Federico Fellini nei film “La Dolce vita”, nella quale era protagonista insieme all’0indimenticabile Marcello Mastroianni, e di “8 e ½”, è morta oggi all’età di 92 anni. La sua carriera era stata costellata di molti premi tra i quali anche l’Orso d’Oro alla carriera, ricevuto nel 2003. A Cannes era stata premiata come interprete del film “Salto nel vuoto” in cui era stata diretta da Marco Bellocchio.

L’annuncio della morte dell’attrice è stato dato dalla figlia, Manuela Papatakis, che le era vicina al momento del decesso nella sua casa di Parigi. Anouk Aimée era il nome d’arte di Nicole Françoise Florence Dreyfus, che scelse prendendo spunto dal personaggio interpretato nel suo film d’esordio. Un altro successo dell’attrice francese era stato il film intitolato “Un uomo, una donna” diretto nel 1966 da Claude Lelouch con protagonista maschile Jean-Louis Trintignant.

Ultime notizie, i risultati degli italiani negli ATP di tennis

Jannik Sinner è sceso on campo per la prima volta da numero 1 del mondo ed il debutto è stato positivo. All’ATP 500 di Halle infatti, il tennista italiano ha vinto in 3 set nei sedicesimi di finale contro l’olandese Griekspoor che si è aggiudicato il primo set al tiebreak. Più netti invece i punteggi a favore di Sinner nel secondo e terzo set, terminati 6 – 3, 6 – 2.

Per Matteo Berrettini il primo incontro è in programma domani contro lo statunitense Michelsen. Nell’ATP 250 del Queens, a Londra, doppio successo degli italiani Musetti e Arnaldi, che hanno battuto rispettivamente De Minaur e Humbert, entrambi rimontando, come Sinner, dopo aver perso il primo set. A Londra passa il turno anche Carlos Alcaraz.

Ultime notizie, approvata in Senato la riforma del Premierato

Nella seduta di ieri pomeriggio in Senato è stata approvata la legge che introduce il Premierato, con l’elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte del popolo. L’approvazione è arrivata con 109 voti favorevoli e per questo la Premier meloni ha dichiarato che è stato fatto il primo passo. Intanto a Montecitorio si va verso la seduta notturne per l’approvazione della legge sull’autonomia. Contro entrambe le leggi le opposizioni sono scese in piazza per protesta.

Ultime notizie, ottimi risultati per gli azzurri dell’atletica leggera

In vista delle Olimpiadi di Parigi, continuano i meeting di atletica leggera ed in quello di Turku, in Finlandia, arrivano ottime notizie per gli sprinter italiani nella specialità dei 100 metri. Il campione olimpico della specialità, Marcell Jacobs, ha infatti fatto fermare il cronometro su 9 secondi e 92 centesimi, mentre Chituru Ali ha corso in 9 secondi e 96 centesimi, con il suo primato personale. Una conferma per entrambi dopo la doppietta oro – argento conquistata ai recenti campionati Europei che si sono svolti a Roma.

Ultime notizie, il premier israeliano Netanyahu ha sciolto il “gabinetto di guerra”

Mentre nella striscia di Gaza continuano i combattimenti, in patria il premier Netanyahu, dopo che Eisenkot e Gatz sono passati all’opposizione, ha deciso per lo scioglimento del gabinetto di guerra, cercando in questo modo di “isolare” i ministri più estremisti.

Secondo le forze armate israeliane per la fine della guerra saranno necessari ancora 2 mesi. Secondo l’Idf l’operazione condotta a Rafah dalla 162esima divisione israeliana ha ucciso 550 miliziani di Hamas e distrutto 200 tunnel.











