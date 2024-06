Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, summit Ucraina in Svizzera ma senza Putin: “Per pace servono tutte le parti”

Un summit per la pace in Ucraina si sta svolgendo in Svizzera ma senza la presenza della Russia di Vladimir Putin e della Cina. È per questo motivo che difficilmente si arriverà a delle conclusioni utili. È ciò che hanno sottolineato anche i Paesi partecipanti al termine del primo giorno di incontri. “Il raggiungimento della pace richiede il coinvolgimento e il dialogo tra tutte le parti”, si legge in un comunicato congiunto. I lavori per realizzare la bozza di accordo però continuano.

L’obiettivo è quello di allentare le tensioni ed evitare una escalation che coinvolga l’Europa intera. “Questa guerra è un odioso tentativo di sostituire la forza del diritto con la legge della forza. Non possiamo arrenderci. Le minacce della Russia di usare armi nucleari sono del tutto inaccettabili e irresponsabili”, ha affermato in tal senso il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. L’Italia da parte sua, attraverso il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha manifestato l’intenzione di continuare ad inviare aiuti militari all’Ucraina.

Ultime notizie: Ilaria Salis è arrivata in Italia

Ilaria Salis è tornata in Italia: dopo la vittoria delle Elezioni europee è stata scarcerata e adesso non dovrà neanche sottostare agli arresti domiciliari. La donna è partita da Budapest insieme al padre e dopo un lungo viaggio in auto, nella serata di ieri, è arrivata a Monza. “È finito un incubo”, ha affermato Roberto Salis, spiegando poi che la figlia non avrebbe parlato ai microfoni dei giornalisti. “È molto stanca e provata. Ha avuto un periodo di carcerazione molto intenso e ha subito delle torture. Adesso ha bisogno di riposarsi, occorrerà un po’ di tempo. L’abbiamo riportata qua con grandi fatiche”. Ai media presenti davanti alla sua abitazione ha comunque rivolto un sorriso.

Roberto Salis da parte sua ha annunciato che adesso si farà da parte e lascerà che sia la figlia Ilaria a prendersi tutte le attenzioni, da neoeletta eurodeputata. “C’è tanta emozione ma ora io do le dimissioni da portavoce ed esco completamente di scena”, ha concluso.

Ultime notizie: in corso lo sciopero nazionale dei treni

È in corso uno sciopero nazionale dei treni che è iniziato alle 3 di domenica 16 giugno e si concluderà alle 2 di lunedì 17 giugno. L’iniziativa è stata promossa dai sindacati regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa per “rivendicare migliori condizioni lavorative” per il Personale Equipaggi Trenitalia Dbr Campania. A essere coinvolti sono le Frecce, gli Intercity e i regionali di tutta Italia.

È possibile che si verifichino cancellazioni parziali o totali, oltre che ritardi. Anche prima e dopo gli orari prefissati. È per questo motivo che tutti i passeggeri che hanno in programma di spostarsi in queste ore sono invitati a controllare lo stato del proprio terno attraverso i siti ufficiali. Il consiglio è comunque quello di riprogrammare il viaggio a quando la situazione tornerà alla normalità. È possibile inoltre richiedere un rimborso rivolgendosi a Trenitalia.

Ultime notizie: l’esordio dell’Italia agli Europei 2024

L’Italia ha esordito con una vittoria agli Europei di calcio 2024 contro l’Albania. Buona la prima per gli uomini di Luciano Spalletti, che avevano iniziato la partita della fase a gironi nel peggiore dei modi: a solo pochi secondi del fischio di inizio era infatti arrivato il gol degli avversari. Poi la rimonta grazie alle reti di Bastoni e Barella. Si è deciso tutto nel primo quarto d’ora di gioco, nella ripresa gli azzurri non hanno dovuto fare altro che gestire il vantaggio.

Nel pomeriggio nel medesimo girone la Spagna ha stroncato la Croazia per 3-0 grazie alle reti di Morata, Ruiz e Carvajal, dimostrandosi sicuramente la più temibile delle quattro. L’Italia scenderà in campo proprio contro gli spagnoli il prossimo 20 giugno.











