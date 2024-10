Ultime notizie sulla guerra Ucraina – Russia: gli aggiornamenti del 14 ottobre 2024

Fonti di Mosca hanno annunciato che truppe ucraine si stanno ritirando da Toretsk – località che si trova nella regione del Donetsk – e che si è conclusa la conquista del villaggio orientale di Mykhalivika; mentre da parte di Kiev è stato ribadito che le truppe che si trovano attualmente nella regione di Kursk sono ancora nelle posizioni conquistate ai primi del mese di agosto, così come solo ieri sera Zelensky nel suo classico video di aggiornamento ha dichiarato che “la Corea del Nord trasferisce persone alle forze militari dell’occupante” lasciando intendere che la guerra si stia allargando a nuovi attori regionali.

Terremoto oggi Ascoli Piceno, M 2.1/ Ultime notizie Ingv: scossa da 1.8 a Cosenza

Jannik Sinner vince il master 1000 di Shanghai: le ultime notizie sul tennis

Jannik Sinner si conferma attualmente il miglior tennista al mondo battendo Nole Djokovic in 2 set e vincendo – così – il Master 1000 di Shangai: si tratta del settimo torneo vinto dall’azzurro nel 2024, con due slam, tre Master 1000 e 2 Master 500; oltre che del 17esimo torneo Atp vinto in carriera. La vittoria del tennista italiano è arrivata con il punteggio di 7-6, 6-3, in un’ora e 37 minuti di gioco, con lo stesso Djokovic che ha riconosciuto la superiorità dell’italiano sul campo. Alla stessa maniera Sinner ha dichiarato che un successo contro il serbo che ha vinto 4 degli ultimi 5 scontri diretti, è sempre una cosa speciale ed ora attende la consegna della coppa che avverrà nel corso delle Atp finals che si giocheranno a Torino.

Mario Maccione dalle Bestie di Satana ai consigli di vita/ "Falso che parenti di vittime si siano arrabbiati"

Le ultime notizie: il meteo sulle nostre regioni

La giornata di ieri è stata una domenica di sole su quasi tutta l’Italia: una situazione che – almeno nelle regioni del centro-sud – si prolungherà almeno fino a metà settimana; mentre al nord già da oggi il cielo potrebbe tornare a chiudersi con le nuvole che la faranno da padrone ormai da un mesetto a questa parte. Complessivamente – secondo gli esperti de ilMeteo.it – la settimana riserverà una situazione stabile in tutta la nostra bella penisola per i primi giorni di questa settimana, mentre da mercoledì a causa di una forte depressione ciclonica che investirà l’Italia il maltempo tornerà protagonista con temperature abbondantemente sotto la media stagionale e una generale instabilità tra il Nord e il Centro.

Sciopero 18 ottobre 2024: 24 ore di stop generale/ Treni e mezzi pubblici tra i settori coinvolti

Stato di allerta a Taiwan: ultime notizie sull’ipotetica guerra contro Pechino

La presenza di un gruppo di portaerei cinesi a sud dell’isola sta creando preoccupazione a Taiwan che si unisce alla contemporanea diffusione – da parte dell’esercito cinese – di un video nel quale si dichiarano “pronte a combattere”: Taipei teme che questo sia il preludio di un nuovo round in quelli che vengono definiti come i “giochi di guerra” di Pechino, tanto che nelle ultime 24 ore sono state rilevate le presenze, nei cieli di Taiwan, di almeno 11 aerei.

La ultime notizie sulla guerra in Medio Oriente

In un suo discorso televisivo di ieri, il primo ministro israeliano Nethanyau ha chiesto all’ONU di richiamare le truppe Unifil presenti nella zona sud del Libano, in quanto vengono utilizzate come “scudi umani” da parte dei terroristi di Hezbollah; mentre Papa Francesco ha chiesto – come da tradizione – che le truppe dell’ONU siano rispettate ed escluse dai combattimenti. Secondo la Croce Rossa nel corso di un raid dell’Idf nel sud del Libano sono rimasti feriti alcuni paramedici e – nel frattempo – un secondo raid di Tel Aviv è stato eseguito contro una moschea nella zona sud libanese, causando la morte di almeno 5 persone.