Umberto Tozzi, malattia e ultimo tour/ “Due anni difficili a causa del tumore, temevo di non cantare più”

Umberto Tozzi e la lotta contro la malattia: “Sono stati due anni difficili”

Lo scorso marzo, Umberto Tozzi ha annunciato il suo ultimo tour dopo aver vissuto un periodo molto difficile a causa di una malattia. Il celebre cantante di Gloria e Ti Amo ha combattuto contro un tumore di fronte al quale ha temuto di non farcela. Tempo dopo è pronto a salutare i suoi fan in tutto il mondo con un Final Tour.

“Ho paura di piangere. Questo dono che ho ricevuto, e per il quale mi sento un privilegiato, è qualcosa di troppo speciale. Sarà più facile farmi scappare una lacrima che tirare un respiro di sollievo. Però c’è tempo prima di immaginare che finisca, per ora sento tanta energia”, ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera. Ora è guarito ed è pronto a riprendere il tempo perso: “Senza stare a mostrare la cartella clinica, sono stati due anni difficili in cui ho avuto paura. Durante questo periodo, il timore più grande è stato quello di non poter risalire sul palco. Sono contento di esserci riuscito”.

Umberto Tozzi: “La lotta contro il tumore? Mi sono riscoperto migliore”

Umberto Tozzi, 72 anni, sta vivendo un periodo di vera e propria rinascita dopo aver combattuto contro la malattia per anni. Il tumore è oggi sconfitto ma quella paura in fondo rimane: “Io ho passato due anni di salute molto difficili, molto difficili, e mi sono promesso che se ne fossi uscito avrei fatto tutte le cose che fino a questo momento non ero riuscito a fare”. Il momento della malattia è stato per Umberto Tozzi anche un momento di maturazione e crescita, come lui stesso ha dichiarato a Domenica In: “Ad essere sincero non ho fatto esami di coscienza, ma mi sono riscoperto migliore.”











