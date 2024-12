Un amore scolpito nel ghiaccio, regia di Marita Grabiak

Giovedì 25 dicembre 2024, nel preserale di Rai 2, alle ore 19, verrà trasmessa la commedia sentimentale Un amore scolpito nel ghiaccio. Il titolo originale di questa pellicola, realizzata nel 2021, grazie ad una co-produzione tra Stati Uniti e Canada, è Baby, It’s Cold Inside, distribuita dal canale romance Hallmark. La regia di Un amore scolpito nel ghiaccio è stata affidata a Marita Grabiak che ha diretto molti epidodi di serie televisive di grande successo come Dawson’s Creek, ER: medici in prima linea, Smallville, Cold Case, Lost, Alias, Law & Order e molte altre. Soggetto e sceneggiatura sono di Barbara Kymlicka, il ruolo di direttore della fotografia è stato preso in carico da Michael Tien mentre le musiche della colonna sonora sono di Russ Howard III.

Grande Fratello 2024, Mariavittoria e Tommaso sono tornati di nuovo insieme?/ Lettera d'amore lei, lui piange

Protagonista della pellicola Un amore scolpito nel ghiaccio è Jocelyn Hudon, presente in moltissimi film Hallmark, tra cui Amore alle Maldive. Al suo fianco, l’attore Steve Lund, anche lui volto televisivo molto noto. Completano il cast Kathryn Kohut, Randy Thomas, Melinda Michael, Ish Morris e Paul Constable.

La trama del film Un amore scolpito nel ghiaccio: una meta fredda che però scalda il cuore

Un amore scolpito nel ghiaccio racconta di una donna di nome Anna che per lavoro si occupa di organizzare viaggi in alberghi molto lussuosi che si trovano nelle zone tropicali. Nel corso degli anni si fa apprezzare per la sua capacità organizzativa e per i risultati che riesce a ottenere, tanto che il suo datore di lavoro decide che è arrivato il momento di metterla alla prova su mete più insolite e più complesse da piazzare.

"Zeudi Di Palma ha una fidanzata fuori Grande Fratello 2024": rumor bomba/ "Bacio Alfonso D'Apice? Strategia"

Così la prossima destinazione di Anna sarà il cosiddetto Ice hotel, un albergo completamente realizzato nel ghiaccio e immerso tra le montagne in uno dei luoghi più freddi al mondo. Questa è una situazione che mette in difficoltà e non poco la donna, non solo per le problematiche logistiche, ma anche perché lei contemporaneamente aveva già organizzato un bellissimo viaggio da condividere con la sua famiglia, dopo tanti mesi di duro lavoro.

Purtroppo non può fare a meno di assecondare le richieste del proprio principale e così parte alla volta di questo hotel di ghiaccio, portando con sé la sua storica amica Phoebe che peraltro si trova in un momento particolare e difficile, in quanto ha da poco rotto il rapporto con il suo ex e storico fidanzato. Questa esperienza avrà in serbo per Anna una serie di sorprese che non aveva messo in conto tra cui la conoscenza dell’affascinante proprietario Ben che peraltro è anche l’architetto che ha progettato e realizzato quella incredibile struttura in ghiaccio.

Grande Fratello 2024, Bernardo Cherubini innamorato di Amanda Lecciso: cos'è successo notte/ "Non ci dormo"

Tra i due poco alla volta nasce un’incredibile sintonia che porterà la ragazza a riconsiderare quel luogo freddo che in realtà sa regalare incredibili emozioni.