Un passo dal cielo 8 anticipazioni, Raz Degan si sbilancia: “Tra Stephen e Nathan ci sarà un forte scambio emotivo”

Sta entrando sempre di più nel vivo delle trame la fiction di Rai1 con protagonisti Enrico Ianniello, Giusy Buscemi e Marco Rossetti che vede tra le new entry anche Raz Degan nel ruolo dell’enigmatico e misterioso Stephen Anderssen, ricercatore e ambientalista che giunge a San Vito di Cadore per esplorare i ghiacciai ma che in realtà porta dentro di se un enorme carico di tormenti e dolori. Nelle puntate già trasmesse si è scoperto che è lui il padre biologico di Nathan Sartor ma ha detto tutta la verità o nasconde ancora qualcos’altro? Adesso a fornire delle anticipazioni Un passo dal cielo 8 e spiegare meglio chi è il suo personaggio e quali segreti nasconde è intervenuto l’attore stesso in un’intervista concessa a Tele Più senza sbilanciarsi molto ha rivelato che ci sarà uno scambio emotivo molto forte tra Stephen e Nathan.

Nelle scorse puntate si è scoperto che Stephen è il padre biologico di Nathan ed a quest’ultimo ha raccontato cos’è successo nel loro passato. Stephen e la mamma di Nathan, Miriam, erano una coppia molto affiata e unita entrambi molto legati all’ambiente e alla natura. La donna però ha iniziato a rifiutare qualsiasi contatto con la civiltà e ciò a portato a liti e tensioni nella coppia fino a quando lei non è fuggita via con il figlio. Anderssen ha cercato la compagna e il figlio fin quando non ha trovato la donna morte, per cause che poi si scoprirà accidentali, ma dal figlio non vi era più traccia e dopo averlo cercato per anni ha perso la speranza di rivederlo. Da Un passo dal cielo 8 anticipazioni si scopre che Nathan non crederà a Stephen temendo che l’uomo nasconda molto altro. Sarà davvero così?

Raz Degan e il retroscena sul set di Un passo dal cielo 8: “Conquistato dal mio personaggio”

Durante l’intervista a Tele Più, Raz Degan oltre a fornire delle piccole anticipazioni Un passo dal cielo 8 ha rivelato anche qualcosa in più sul suo personaggio di Stephen Anderssen: “La storia mi ha conquistato proprio perché mi ha consentito di aprire il cassetto delle emozioni più profonde. Stephen è un uomo duro che deve affrontare le sue ferite e che maschera le sue fragilità” E subito dopo ha aggiunto un retroscena del set, da molto tempo non recitava più in italiano e per questo ha dovuto lavorare sulla lingua con un coach tuttavia si è sentito subito accolto dagli altri attori del cast più veterani. L’appuntamento con la prossima puntata di Un passo dal cielo 8 è per giovedì 6 febbraio su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.