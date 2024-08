Un tipo imprevedibile, diretto da Dennis Dugan con Adam Sandler

Domenica 4 agosto, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:15, verrà trasmessa la commedia sportiva del 1996 dal titolo Un tipo imprevedibile.

La regia è di Dennis Dugan che ha diretto Adam Sandler in diverse occasioni. Oltre che in questo film anche in Io vi dichiaro marito e… marito, Zohan – Tutte le donne vengono al pettine, Un weekend da bamboccioni 1 e 2 e Jack e Jill.

Le musiche sono affidate al cantante e musicista Mark Mothersnbaugh, reso popolare in particolar modo per la produzione musicale di film, videogiochi e serie televisive dedicate ai ragazzi e che ha collaborato molto spesso con il visionario regista Wes Anderson.

Il protagonista del film Un tipo imprevedibile è appunto Adam Sandler, attore che nasce come comico del Saturday Night Live e che spazia con nonchalance dalla commedia al dramma con grande abilità. Completano il cast Julie Bowen, Ben Stiller, Carl Weathers, Christhoper McDonald e Frances Bay.

La trama del film Un tipo imprevedibile: un punk catapultato nel mondo patinato del golf

La narrazione di Un tipo imprevedibile è incentrata sulla vita di un giovane di nome Happy Gilmore, il quale possiede una grande passione per l’hockey e pertanto vorrebbe diventare un grande campione in questo sport. Purtroppo, però, la squadra della sua scuola non lo accetta, così per reazione sfoga la sua rabbia scagliando con molta forza alcuni oggetti davvero lontano. Il gesto, del tutto casuale, in realtà, lo fa approdare ad un altro sport che non ha nulla a che vedere con la sua passione: il golf.

L’allenatore della squadra, il signor Chubbs, che ha una sola mano, lo incoraggia cercando di insegnarli tutti i segreti e le regole dello sport. Happy, infatti, è un tipo molto rozzo, che tra l’altro, veste in maniera trasandata ed è vittima di derisione da parte dei compagni. Nel momento in cui comincia a partecipare alle gare, i suoi modi di fare suscitano l’ira soprattutto di Shooter McGavin, il giocatore più pagato di tutta la squadra, che lo vorebbe tanto fuori dai giochi.

L’allenatore, invece, crede nel potenziale di Happy, anche perché gli indici d’ascolto, grazie alla sua presenza, sono molto aumentati e, pertanto, affida alla fedele Virginia il compito di prendersi cura della sua immagine. Intanto, Happy viene a sapere che Chubbs ha perso la sua mano a causa di un coccodrillo e, spinto dalla voglia di vendicarlo, trova l’animale e lo uccide. Il ragazzo, presenta il suo trofeo all’allenatore, pensando di fargli una sorpresa, ma dallo spavento, l’uomo cade dalla finestra e perde la vita.

Intanto il ragazzo, che è molto legato alla sua nonna, viene a sapere che quest’ultima ha bisogno di denaro per salvare la sua casa, motivo per il quale, Happy si impegna maggiormente nelle gare. Giunto il momento dello scontro finale fra lui e Shooter, finalmente ha la meglio, dopo una gara molto combattuta: Happy guadagna i suoi meritati soldi e torna a casa con la nonna e Virginia che, nel frattempo, è diventata la sua ragazza.