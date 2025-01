Un uomo felice, film francese su Rai 3 con Catherine Frot

Martedì 7 gennaio 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, la commedia francese prodotta nel 2023 intitolata Un uomo felice. Il film è diretto dal regista Tristan Séguéla, che aveva esordito sul grande schermo nel 2013 con la commedia 16 ans ou presque. Le musiche hanno invece la firma del compositore franco-tunisino Amine Bouhafa, che ha lavorato nuovamente con il regista in un altro progetto che uscirà nelle sale proprio quest’anno dal titolo Mercato.

Il protagonista del film Un uomo felice è interpretato dall’attore e umorista francese Fabrice Luchini, vincitore del Premio César nel 1994 per L’amante del tuo amante è la mia amante.

Al suo fianco l’attrice francese Catherine Frot, volto di numerose commedie di grande successo e candidata per ben 10 volte al Premio César (di cui due vinti per Aria di famiglia e Marguerite).

Nel cast di Un uomo felice anche Philippe Katerine, Artus, Camille Le Gall, Grégoire Bonnet e Agnès Hurstel.

La trama del film Un uomo felice: un conservatore alle prese col cambio di sesso della moglie

Un uomo felice racconta la storia di uomo di nome Jean Leroy(Fabrice Luchini), impegnato come primo cittadino di un piccolo paese della Bretagna. Il protagonista si caratterizza per il suo animo particolarmente conservatore ed è in procinto di intraprendere una nuova campagna elettorale per confermare la sua carica.

La situazione ha una svolta inaspettata quando sua moglie Edith (Catherine Frot), dopo tanti anni di matrimonio, gli svela di avere capito che per lei è arrivato il momento di iniziare un percorso di transizione per cambiare sesso, poiché da tempo si sente a disagio con il proprio corpo.

L’uomo è scioccato da questa notizia e, se in un primo momento riceve questo annuncio come una sorta di scherzo, successivamente inizia a temere sopratutto per la propria campagna elettorale, per paura che questa voce possa compromettere definitivamente la sua vittoria.

La decisione di Edith, però, non sconvolgerà solo la vita di suo marito, ma anche dei loro familiari, svelando quanti pregiudizi possono nascondersi anche dietro le personalità che in apparenza possono sembrare più aperte e moderne, in una serie di equivoci divertenti ma anche molto toccanti.