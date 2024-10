Alessio Pili Stella è tornato a Uomini e Donne dopo la fine della relazione con Claudia Lenti e sul web sono già partite le polemiche. Oltre a chi ironicamente dice di non essersi nemmeno accorto della sua presenta, spuntano anche i commenti di coloro che sono felici del suo ritorno e che hanno già notato sguardi di troppo nei confronti di una dama. Si tratta di Barbara De Santi, che durante la sfilata della puntata di Uomini e Donne di venerdì 4 ottobre 2024 si è presentata con un completino bianco in stile anni ’50, e i social non hanno potuto fare a meno di notare come la guardava Alessio.

Durante la sfilata di Barbara, con la presenza eccezionale di Tony Renda di Temptation Island nei panni di DJ, Alessio Pili Stella ha ammirato il fisico della dama, che inizialmente era salita sulla passerella con una felpa nera e una maschera di un mostro, che ha fatto fatica a togliere durante la performance. Un frame, ad un certo punto, ha catturato gli occhi di Alessio Pili Stella che guardava in modo incuriosito quanto stava succedendo. Sarà interessato a Barbara? Del resto ormai è single e si è detto pronto a rimettersi in gioco…

Durante le registrazioni del 18 settembre 2024 era uscita la voce del ritorno di Alessio Pili Stella a Uomini e Donne, voce poi confermata dalla sua presenza in studio. Il cavaliere era stato protagonista nelle scorse edizioni di una storia d’amore con Claudia Lenti: i due tra alti e bassi si sono lasciati e rimessi insieme per ben due volte, per poi tornare in trasmissione a spiegare di essersi definitivamente lasciati. I motivi della rottura? Tante incomprensioni e incompatibilità caratteriali e non solo, anche la gelosia inguaribile di Alessio Pili Stella, che non ha mai dato fiducia a Claudia.

Il cavaliere di Uomini e Donne ha sempre sospettato che tra lei e l’ex fidanzato ci fosse ancora qualcosa, e ben poco è servito a convincerlo del contrario. Resta il fatto che oggi Alessio Pili Stella ha deciso di bussare di nuovo alla porta di Maria De Filippi per riprovare a trovare la compagna della sua vita. Certo è, che il suo sguardo nei confronti di Barbara De Santi ha colpito tutti e già si parla di un possibile corteggiamento sui social. Cosa succederà durante questa stagione di Uomini e Donne?