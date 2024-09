Dobbiamo aspettare ancora un po’ per iniziare a guardare i programmi di Maria De Filippi. Quest’anno, infatti, le date slittano di circa una settimana. Quando inizia Amici 24? E Uomini e Donne? La data è cambiata, e non solo per questi due show, ma anche per Tu Si Que Vales, che inizierà più tardi del solito. Le ultime indiscrezioni Mediaset parlano di uno slittamento improvviso dei programmi più visti di Maria De Filippi. Ad esempio, Amici sarebbe dovuto incominciare il 15 settembre 2024, ma al suo posto vedremo Endless Love e Beautiful. La data ufficiale di inizio di Amici è stata spostata al 22 settembre.

Passiamo poi a Uomini e Donne, il famoso dating show con i nuovi tronisti appena annunciati. Il programma continua a cambiare data di inizio: prima si era parlato del 9 settembre, poi si è passati al 16 e ora sembra che Uomini e Donne inizierà lunedì 23 settembre. Insomma, i fan di Gemma Galgani e di tutti gli altri ospiti dello studio dovranno attendere ancora un po’. Oltretutto, le registrazioni sono già partite dal 28 agosto e le anticipazioni su cosa succederà nelle prossime puntate sono già uscite da Lorenzo Pugnaloni. Si parla poi di Tu Si Que Vales, il programma in cui gli scherzi di Sabrina Ferilli a queen Mary la fanno da padroni. Anche in questo caso la data è stata spostata al 21 settembre 2024.

Perchè Uomini e Donne slitta con Amici e Tu Si Que Vales? C’è il motivo

Nel caso di Tu Si Que Vales, la data è certa, perchè da pochissimo è andato in onda lo spot del programma su Mediaset che invita i telespettatori a godere dello show a partire dal 21 settembre 2024. Il pubblico, però, si sta chiedendo come mai Uomini e Donne, Amici e Tu Si Que Vales sono stati posticipati di continuo. Ebbene, pare che al centro di tutto questo cambiamento ci sia Temptation Island 2024. A rilasciare l’indiscrezione (mai confermata da Mediaset) è stata Deianira Marzano.

L’esperta di gossip ha spiegato che la produzione dei programmi firmati “Maria De Filippi” come Uomini e Donne e Amici, avrebbe voluto dare spazio alla nuova edizione del seguitissimo Temptation Island. Il reality partirà il 10 settembre per la prima volta nella versione autunnale. Probabilmente il palinsesto vuole dargli spazio per “ingranare”, avendo sotto controllo gli ascolti per questo esperimento settembrino. Per quanto riguarda invece il Grande Fratello, tutto rimane come prima: inizierà il 16 settembre 2024, sotto la guida di Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nuova opinionista.

