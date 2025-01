Uomini e donne 2024, anticipazioni fino al 17 gennaio 2025

Novità in arrivo nel dating show di Maria De Filippi, le anticipazioni di Uomini e donne prevedono infatti grandi novità e sorprese per le puntate in onda dal 13 al 17 gennaio 2025, sia per quanto riguarda il trono classico che ovviamente il trono over. Si partirà con l’atteso momento in cui Michele Longobardi viene smascherato e si ritrova a lasciare il trono in lacrime, mentre Diego Tavani e Claudia D’Agostino faranno capolinea al centro dello studio per discutere della fine della loro relazione.

Come noto, Mary ha smascherato Michele Longobardi, che avrebbe creato delle pagine social fake per interagire con le sue corteggiatrici, nel corso della puntata odierna Michele si presenterà in studio con la volontà di scegliere Amal, ma la redazione bloccherà tutto in tempo, regalando un grande colpo di scena a Uomini e donne 2024. Lui tenterà di convincere comunque Amal a seguirlo, ma la ragazza non accetterà l’invito.

Uomini e donne anticipazioni, tensioni anche nel trono over

Non solo colpi di scena nel trono classico, Uomini e donne regalerà ulteriori sorprese anche nel corso delle prossime puntate fino al 17 gennaio 2025, visto che stando alle anticipazioni il programma condotto da Maria De Filippi lascerà spazio al trono over, dove ne succederanno diverse. A partire da Diego Tavano, che ha deciso di interrompere la relazione con Claudia D’Agostino, nonostante il tentativo della corteggiatrice che ha provato a far ragionare il tronista.

Lei strapperà la lettera per Diego e un dopo un clamoroso dietrofront, per ripicca, Claudia deciderà di far aspettare il cavaliere romano un altro giorno prima di uscire con lei dal dating show di Maria De Filippi, innescando delle reazioni controverse in studio e svariate critiche a Uomini e donne. Non mancheranno dunque novità e colpi di scena durante le puntate fino al prossimo 17 gennaio 2025.

