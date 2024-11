Sabrina Zago è diventata nota grazie alla sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne, dove sta conquistando sempre di più l’approvazione di moltissimi telespettatori. È una donna di 54 anni originaria di Reggio Emilia, dove tutt’oggi vive. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei, pian piano però si sta facendo conoscere meglio dal pubblico e dai tantissimi fan dell’amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita professionale negli anni ha affrontato molti cambiamenti, tante infatti sono le esperienze lavorative che si è lasciata alle spalle. Ad oggi Sabrina Zago lavora nel settore immobiliare, in passato però ha lavorato come barista, cameriera e indossatrice. La dama ha ricoperto anche il ruolo di animatrice e hostess nelle fiere. In merito alla sua sfera personale sappiamo che ha una figlia che si chiama Valeria e vive a Salerno. In passato è stata sposata, dopo la separazione con l’ex marito però non ha mai smesso di credere nell’amore e in più occasioni ha anche fatto sapere che con l’uomo giusto convolerebbe di nuovo a nozze.

Sabrina Zago, frequentazione chiusa con Gabriele: la dama volta pagina e cerca l’amore a Uomini e Donne

L’affascinante dama con la sua bellezza e il suo modo di fare non sta passando affatto inosservata, infatti è una delle protagoniste dell’attuale edizione di Uomini e Donne. Nel programma ha fatto sapere che ama molto lo sport, da sempre gioca a tennis e da un po’ di tempo si sta dedicando anche al padel, tra i suoi interessi c’è anche la musica. Sabrina Zago ci ha tenuto più volte a precisare che più di tutto negli uomini non sopporta il tradimento e la falsità. Lei è molto istintiva ed è abituata a vivere l’amore in modo vero e profondo, spera di incontrare la sua anima gemella nel dating show di Maria De Filippi.

A Uomini e Donne sembrava esserci stato un colpo di fulmine tra Sabrina Zago e Gabriele Padoan, con il cavaliere del Trono Over ci sono stati anche momenti di passione e intimità ma la loro frequentazione è poi giunta al capolinea. Dopo la loro rottura la dama ha deciso di voltare pagina e si è detta pronta a conoscere nuovi cavalieri per trovare l’uomo della sua vita.