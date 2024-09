A Uomini e Donne si sa, le sorprese non finiscono mai! Durante la puntata in onda giovedì 26 settembre si parlerà moltissimo di Gemma Galgani, che ormai da anni è la protagonista assoluta del programma di Maria De Filippi. La puntata sarà ricchissima di sorprese, una tra queste il ritorno del cavaliere Raffaele. Ma andiamo con ordine. La conduttrice chiamerà al centro studio Barbara De Santi, che si lamenterà con tutti gli uomini: è stanca perchè appena le danno il numero poi spariscono e non si fanno più sentire. Per lei c’è un nuovo corteggiatore e sarà, appunto, Raffaele. Appena scese le scale Gemma ha gli occhi a cuore e si inserisce tra lui e la professoressa di Desenzano.

Gemma Galgani non perde un’occasione a Uomini e Donne e sa sempre come far parlare di sè. Nella puntata di giovedì 26 settembre sarà attratta dal cavaliere Raffaele, un bell’uomo brizzolato con gli occhiali e dall’aspetto giovanile. Tempo fa era sceso per corteggiare proprio Gemma, anche se questa volta si presenta per Barbara De Santi, la quale lo rifiuta, stanca degli uomini indecisi. La dama non accetta quindi di conoscerlo e Gemma si fa avanti colpita dal suo aspetto fisico e dal suo charme.

La puntata di oggi 26 settembre 2024 di Uomini e Donne riprenderà al punto in cui si è fermata ieri, mercoledì 25. Ida Platano aveva fatto il suo ingresso, mostrandosi molto serena e decisa nel non voler stare in puntata. Mario Cusitore non era presente, dato che aveva scelto di non restare e rimanere a casa. Le anticipazioni Uomini e Donne pubblicate da Witty ci mostrano la diatriba tra Barbara De Santi e i suoi due corteggiatori, Matteo e Juri, dei quali è molto delusa dato che non hanno mai voluto approfondire la conoscenza con lei pur avendole lasciato il numero.

L’anno scorso a Uomini e Donne Barbara ha sofferto molto per via della conoscenza con Ernesto, finita malissimo dopo che lui non ha continuato nonostante lei fosse innamorata. Quest’anno, la dama ha espresso più volte a Maria De Filippi la sua sofferenza nel vedere così poco interesse da parte degli uomini, che si dimostrano sempre interessati ad altre donne scartando lei. Una storia che non ha mai fine quella di Barbara, che confidandosi con la conduttrice si mostra stanca e non più disposta a sopportare queste dinamiche.