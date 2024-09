Eleonora Giorgi rivela sul tumore: “Stiamo cercando delle strade alternative”

Tra gli ospiti di oggi domenica 15 settembre 2024 di Verissimo Silvia Toffanin ha avuto l’onore di intervistare l’attrice Eleonora Giorgi, che da oltre dieci mesi sta affrontando una complessa forma di tumore al pancreas, durante la trasmissione ha colto l’occasione per soffermarsi sulla malattia che l’ha colpita: “Le metastasi si sono allargate, i medici stanno tentando di trovare un’altra strada, sono pronta a fare dei nuovi esami, pare che in America ci sia un istituto dove è stata trovata una chiave d’accesso al tumore dove il farmaco passa, stiamo lottando con tutte le forze, con una chemio si potrebbe fare qualcosa. L’alternativa è talmente rapida, saluto il mio pubblico e te, la vita è così, cambiano le priorità, nella vita capita di peggio, c’è un aspetto che non posso non nominare come i miei figli, i nipoti e le nuore” le parole di Eleonora Giorgi sulla patologia che l’ha attaccata meno di un anno fa.

Riguardo all’ultimo anno trascorso, Eleonora Giorgi ha confessato, spiazzando il pubblico presente a Verissimo: “La follia è che è stato l’anno più bello della mia vita, ho ricevuto un affetto incredibile, alla fine voglio pensare che andrà tutto bene”.

Verissimo, Eleonora Giorgi: “I miei figli sono stati affidati e consegnati alle mogli”

Sul tumore, Eleonora Giorgi si augura ovviamente di riuscire a sconfiggerlo e godersi così il tempo al fianco della sua famiglia e del fresco nipotino Gabriele: “Spero di non andarmene troppo presto, sono la sua più grande complice ma mi rispetta. I matrimoni dei miei figli? Ho portato all’altare Andrea a maggio e Paolo a luglio, ce l’abbiamo fatto, l’ho consegnati alla loro nuova donna, sono stati affidati e consegnati, i figli prendono il volo varie volte, sono felice perché hanno incontrato la donna giusta per loro, Clizia è un’onda rosa, anche se lui riservato com’è avrebbe fatto il matrimonio in dodici, di cui tre gattini”.

Eleonora Giorgi ha poi rivelato sull’ex marito Massimo Ciavarro, nel corso dell’intervista concessa a Verissimo: “Dovrà esserci per Paolo nel caso Dio decidesse di portarmi via, ma so che lui è un uomo da emergenza, quando c’è un’emergenza lui c’è”. Della malattia ha provato a tirare fuori i lati positivi in questi mesi: “Non ho più il parrucchiere, non devo lavarmi i capelli, capisco quanto gli uomini siano fortunati”