VIDEO ALBINOLEFFE GIANA ERMINIO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’AlbinoLeffe Stadium è l’AlbinoLeffe a far sua la sfida contro la Giana Erminio con una vittoria per 3 a 0. Nel primo tempo i blucelesti sprecano con Gusu subito al 3′ specialmente considerando il fatto che la Giana trova invece il gol che permette loro di spezzare l’equilibrio iniziale immediatamente al 9′ grazie a Caferri, bravo a sfruttare l’assist offertogli dal compagno Lamesta.

La Celeste sciupa un’altro paio di chances al 20′ con Borghini ed al 26′ con Zoma oltre a perdere poi un uomo rimanendo in inferiorità numerica addirittura dal 35′ a causa dell’espulsione rimediata da Potop, colpevole di aver fermato irregolarmente Stuckler interrompendone una chiara occasione per andare in gol.

Al 42′ Pala libera poi con un passaggio perfetto Previtali che sigla quindi la rete del raddoppio ed il loro portiere Mangiapoco mantiene il punteggio invariato su Parlati al 45′. Nel secondo tempo i Seriani non passano neanche al 51′ con Parlati per l’intervento decisivo a deviare la sfera in angolo eseguito da Ferri. Nel finale il tris arriva al 72′ con Stuckler, il quale non trova poi la doppietta personale di testa all’83’.

