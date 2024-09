DIRETTA ARZIGNANO PADOVA, INIZI OPPOSTI

Eccoci finalmente pronti a presentare la diretta Arzignano Padova, in programma domenica 8 settembre 2024 alle ore 20:45. Ben cinque punti di differenze dopo appena 180 minuti di calcio giocato tra le due formazioni.

Questo poiché l’inizio dei gialloazzurri è stato a dir poco deludente. L’esordio in casa della Triestina no ha soddisfatto le aspettative dato che il match è terminato 3-0 per i biancorossi. Pareggio al Dal Molin per 1-1 contro l’Albinoleffe.

Di tutt’altro avviso il Padova che meglio non poteva iniziare in questa stagione. Dopo il 3-2 ai supplementari con la FeralpiSalò in Coppa itali Serie C, in campionato ci sono state due vittorie senza subire gol contro Trento per 3-0 e Caldiero Termine, 2-0.

DOVE VEDERE DIRETTA TV ARZIGNANO PADOVA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Arzignano Padova, la sfida sarà trasmessa sia su Sky che su NOW, detentori entrambi dei diritti della Serie C.

C’è anche la possibilità della diretta streaming attraverso alle applicazioni di Sky e NOW, sempre se siete dotati di abbonamento.

LE PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANO PADOVA

Diamo ora un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Arzignano Padova. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Boseggia, difesa a tre composta da De Zen, Milillo e Boffelli. Agiranno da esterni Cariolato e Lakti mentre Cerretelli e Bordo in mediana. Davanti Mattioli e Benedetti a supporto di Menabo.

Il Padova replica con lo stesso identico assetto tattico dunque sarà una gara a specchio. In porta Fortin, pacchetto arretrato formato da Faedo, Delli Carri e Perrotta. A centrocampo, da destra verso sinistra, Kirwan, Crisetig, Varas e Favale. Liguori e Russini trequartisti con Spagnoli punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ARZIGNANO PADOVA

Infine uno sguardo alle quote per le scommesse sulla diretta Arzignano Padova. I favoriti per la vittoria finale sono gli ospiti a 1.85 complice il gran momento di forma contro i 4.05 dell’1 fisso e infine la X del pareggio dato a quota 3.20.

L’Over 2.5 è alto essendo offerto a 2.50 contro l’1.43 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.52.