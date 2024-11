Finisce in parità il match tra Arzignano e Pergolettese, sfida valida per il quattordicesimo turno di serie C. Come vedremo nel video con i gol e negli highlights del match la sfida tra due squadre impegnate nella zona Playout è stato non particolarmente entusiasmante, poche occasioni e poco da dire da entrambe le parti e un pari che lascia l’amaro in bocca ad entrambi.

Nei primi minuti sono i padroni di casa a creare qualcosa in più, cross pericoloso subito di Bordo e la difesa crea ben poco. I primi 15 minuti di gioco regalano grosse emozioni e si gioca a ritmi davvero molto blandi, addirittura 0 tiri in porta. Dopo i primi minuti sono gli ospiti a sfiorare il gol con Jaouhari che lancia con un cross e di testa da due passi Basili manda a lato, di un soffio.

Gli ospiti giocano meglio e entrano in fiducia, è ancora Jaouhari a sfiorare il vantaggio con un tiro dal limite ed il portiere salva il risultato e si continua alla mezzora sullo 0 a 0. Il primo tempo va avanti senza altri lampi e finisce 0 a 0 con tanto rammarico e poche occasioni da gol, due squadre più attente a difendere che a creare e si va all’intervallo all’insegna della noia.

ARZIGNANO E PERGOLETTESE, IL SECONDO TEMPO DEL MATCH

A differenza del primo tempo – come vedremo nel video con gol e highlights del match – succede tutto nella ripresa con l’Arzignano che passa subito in vantaggio dopo soli 3 minuti del secondo tempo. A sbloccare la gara è Cariolato che firma l’1 a 0: cross dalla destra di Boccia, sponda di Nepi e appoggio per Cariolato che da due passi deve firmare solo la rete del momentaneo vantaggio dei padroni di casa.

Gli ospiti accusano il colpo ed ora l’Arzignano sembra gestire la gara, Nepi sfiora il raddoppio con una conclusione dal limite e la palla termina di pochi centimetri fuori a lato del portiere. Primo cambi da ambo le parti con il tecnico della Pergolettese che vuole fare qualcosa per provare a trovare il pari e alla fine in un modo o nell’altro ci riesce.

A dieci minuti dal termini sponda di Basili e Scarsella da due passi trova il pari. Una rete arrivata quasi dal nulla e le due squadre che pareggiano e muovono la classifica. Maggiori rimpianti soprattutto nei padroni di casa e una sfida che termina sul risultato di 1 a 1. Entrambe le formazioni restano comunque nella zona calda della classifica.

VIDEO E HIGHLIGHTS DEL MATCH: GOL TRA ARZIGNANO E PERGOLETTESE