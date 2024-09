VIDEO AVELLINO AUDACE CERIGNOLA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Partenio-Adriano Lombardi le compagini di Avellino ed Audace Cerignola non si sbloccano chiudendo la loro sfida con un pareggio per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i Lupi iniziano in maniera arrembante a giudicare dalla giocata di D’Ausilio disinnescata dall’estremo difensore Saracco subito al 6′.

I minuti passano ed i gialloblu provano a reagire finendo con il centrare un palo al 41′ quando la conclusione di Russo viene parata contro il legno da un attento Iannarilli. Nel secondo tempo i biancoverdi ci riprovano ma non battono il portiere Saracco al 51′ nemmeno con la fiammata improvvisa tentata da Redan. Nel finale i pugliesi si mettono le mani tra i capelli quando è Visentini ad intervenire in maniera provvidenziale per salvare Saracco al 65′ sull’iniziativa di Russo e nemmeno Paolucci ha maggior fortuna calciando dalla distanza al 75′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mucera, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Llano Massa al 24′, Rocca al 58′, Armellino al 79′ da un lato, Tascone al 42′ e Gonnelli al 44′ dall’altro. Il punto conquistato in questo terzo turno di campionato permette rispettivamente all’Avellino di salire a quota 2 ed all’Audace Cerignola di portarsi a 7 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025.

