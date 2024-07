VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AZ ALKMAAR ATALANTA: LA SINTESI

All’AFAS Stadion le squadre di AZ Alkmaar ed Atalanta si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli olandesi tentano immediatamente di cogliere di sorpresa la Dea affacciandosi pericolosamente in attacco già al 5′ con Parrott ma i bergamaschi non cedono e mancano a loro volta una buona occasione con Scamacca verso l’8′.

Il cronometro scorre con le due compagini che si vedranno entrambe annullare un gol per fuorigioco sebbene i ragazzi del tecnico Gasperini tentino di sbloccare il punteggio al 16′ con Ruggeri e poi pure con Koopmeiners sia al 27′ che al 31′. I biancorossoneri rimangono in attesa e passano in vantaggio al 35′ con il gol siglato da Parrott con un bel colpo di testa vincente su cross dalla sinistra di Wolfe.

Nel secondo tempo il ritmo del match non cresce e, in maniera analoga a quanto accaduto in precedenza, Scamacca spara alto a giro sopra la traversa della porta avversaria al 50′. Nel finale i nerazzurri ripristinano l’equilibrio al 65′ con l’autorete di Wolfe propiziata da Ademola Lookman ed il neo entrato De Ketelaere completa la rimonta con il gol del sorpasso realizzato di testa al 70′, pochi istanti dopo essere entrato dalla panchina.

Un’incertezza di Toloi spiana tuttavia la strada a Zeefuik per la rete del pari definitivo firmato all’88’ con una rabona a porta vuota avendo lasciato a terra anche il subentrato Musso. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro olandese Joey Kooij ha deciso di non estrarre alcun tipo di cartellino così da evitare di anche solo ammonire alcun tesserato delle due società scese in campo ad Alkmaar.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI AZ ALKMAAR ATALANTA