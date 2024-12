Al duplice fischio di Bari Sudtirol, siamo di fronte ad una partita alquanto moscia con pochissime azioni da rete. Si salva una bella prova fino a questo momento di Dorval, che sulla fascia di competenza diventa imprendibile. Il problema è che i suoi compagni di gioco non riescono ad approfittare dei suoi cross. Dal video che vedrete qui in fondo questo è ancora più capibile visto che gli attaccanti oggi sono un po’ fiacchi.

Video Union Clodiense Lecco (1-1)/ Gol e highlights: rigore di Scapin al 96'! (Serie C, 21 dicembre 2024)

Per il Sudtirol invece le cose si complicano, abbiamo un giallo davvero pesante a Giorgini. Non sono per questa partita visto che non potrà mettere il piede quando serve con più irruenza, e sappiamo quanto sia fondamentale in certe fasi delle partite, ma anche perché sarà costretto a saltare la prossima partita per somma di ammonizioni essendo diffidato.

Video Sestri Levante Gubbio (2-1)/ Gol e highlights: 3 punti a firma Parravicini! (Serie C, 21 dicembre 2024)

VIDEO BARI SUDTIROL, IL SECONDO TEMPO

Bari Sudtirol continua con una presa di posizione da parte della squadra di Bolzano, che trova un po’ di ritmo e prova ad attaccare coadiuvati da un Merkaj che trova molto spesso la via del tiro, peccato che i suoi palloni finiscono molto spesso come facile preda del portiere casalingo.

Nella ripresa, gli ospiti hanno mostrato maggiore intraprendenza, sfruttando l’agilità di Merkaj per mettere pressione alla difesa barese. L’attaccante del Südtirol è stato il più pericoloso, ma non è riuscito a superare l’attento portiere del Bari. Nonostante l’aumentato ritmo, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il guizzo vincente fino alla rete del Sudtirol.

Video Audace Cerignola Juventus U23 (3-3)/ Gol e highlights: Salvemini non basta! (Serie C, 21 dicembre 2024)

VIDEO BARI SUDTIROL: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS