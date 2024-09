Video Benevento Foggia che racconta una super sfida tra le due formazioni. I giallorossi passano in vantaggio dopo appena 7 minuti con Oukhadda che approfitta di un pallone arrivatogli sui piedi per spedire in rete. Il giocatore esulta e porta in vantaggio i suoi. Poco dopo Manconi raddoppia spedendo la palla in rete sul cross da parte dei compagni. Il Foggia ha la possibilità di riportarsi in partita con il tiro dal dischetto di Emmausso. L’esperto calciatore però non è freddo sotto porta e sbaglia il rigore contro Nunziante. Il risultato rimane sempre sul 2-0 dopo 45 minuti di gioco.

Emmausso nel secondo tempo becca il palo e per poco non riapre la gara ma il Benevento la chiude egregiamente con il solito Manconi che trova la sua doppietta personale. Poco prima lo stesso Manconi ha provato con una volèe il tiro da fuori ma nulla da fare. Calcio di rigore perfetto, portiere battuto e 3-0 per la formazione di Auteri. Il poker porta la firma di Lanini che chiude il match. Per il Benevento adesso è primo posto in solitaria con ben 12 punti raccolti dopo 5 gare di campionato. Vince anche il Picerno che rimane ancorato ad un punto di distanza.

VIDEO BENEVENTO FOGGIA: GOL E HIGHLIGHTS