VIDEO BREST REAL MADRID, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stade de Roudourou di Guingamp il Real Madrid ha la meglio per 3 a 0 in trasferta sulla rivelazione Brest. Nel primo tempo sono i francesi a tentare di assumere il comando delle operazioni sparando sopra la traversa con Doumbia al 4′ e forzando l’estremo difensore Courtois a deviare in corner il calcio di punizione battuto da Lage invece al 7′.

Il portiere biancorosso Bizot salva al 26′ su Rodrygo ma non frena poi il brasiliano al 27′ che realizza quindi il gol del vantaggio madridista. Impreciso sul fronte opposto infine Balde al 38′. Nel secondo tempo le merengues sollecitano di nuovo l’attento Bizot con Mbappé al 50′ ed i transalpini si disperano al 51′ quando viene annullato un gol ad Ajorque per fuorigioco.

Nel finale Bellingham mette il punto esclamativo sulla sua già ottima prestazione capitalizzando l’assist di Vazquez per segnare la rete del raddoppio al 56′. Pure Courtois dimostra di meritarsi un elogio nel blindare la sua porta dalle sortite offensive di Lala al 64′ e di Sima al 78′. Il solito Rodrygo chiude quindi i conti completando la doppietta personale valida per il tris sempre al 78′.

VIDEO BREST REAL MADRID: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS