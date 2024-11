VIDEO CAGLIARI VERONA, LA SINTESI DELLA PARTITA

Alla Unipol Domus il Cagliari ha la meglio sull’Hellas Verona vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini del video Cagliari Verona con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i sardi iniziano bene la partita e provano immediatamente a prenderne in mano il controllo con un paio di spunti pericolosi siglati al 6′ da Mina, conclusione imprecisa, ed all’8′ da Piccoli, colpo di testa fuori misura.

Passano i minuti ed i gialloblu si salvano al 34′ grazie a Montipò sul tentativo di testa firmato da Zappa ed il suo collaga Luvumbo calcia quindi in curva al 45’+1′ prima che gli scaligeri si affaccino in attacco con Lazovic al 45’+2′. Nel secondo tempo i veneti cominciano la ripresa apparentamente con l’obiettivo di invertire il trend ammirato nel corso della frazione di gioco precedente sebbene colgano soltanto la traversa con un colpo di testa di Lazovic al 57′.

La sfida si riaccende quando i padroni di casa protestano per un presunto calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara al 65′ e nel finale i rossoblu spezzano l’equilibrio al 75′ con il gol realizzato da Piccoli, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Felici. All’88’ Viola ed all’89’ Obert sprecano due chances per raddoppiare e chiudere i conti.

VIDEO CAGLIARI VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS