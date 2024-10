DIRETTA CASERTANA CAVESE, UNO SCONTRO FRA DELUSE

La diretta Casertana Cavese, in programma per lunedì 21 ottobre 2024 alle ore 20:30 presso lo Stadio Alberto Pinto e valida per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025, arriva in un momento poco felice per entrambe le compagini. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive, si trovano al quattordicesimo posto con appena otto punti conquistati fino a questo momento, gli stessi di Turris ed ACR Messina con i siciliani che occupano dunque la prima posizione per disputare il playout retrocessione.

Diretta/ Avellino Casertana (risultato finale 5-0): la chiude Patierno! (Serie C, 13 ottobre 2024)

Gli ospiti hanno anche loro perso nell’ultimo turno di campionato ma stanno leggermente meglio in generale a fronte dei dieci punti collezionati così da raggiungere l’undicesimo posto in classifica, comunque ancora molto corta in questa fase della stagione. A dirigere l’incontro ci sarà l’arbitro Roberto Lovison, proveniente dalla sezione AIA di Padova, che sarà supportato dagli assistenti Alessandro Parisi di Bari e Davide Rignanese di Rimini, insieme con il quarto uomo Andrea Bortolussi, proveniente da Nichelino.

DIRETTA/ Cavese Turris (risultato finale 1-2): vittoria ospiti, decisivo Giannone (Serie C, 11 ottobre 2024)

DIRETTA CASERTANA CAVESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Casertana Cavese sarà trasmessa in esclusiva sia da Sky che da Now visto che possiedono i diritti per tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La gara potrebbe essere inserita all’interno di una diretta gol su un canale dedicato, insieme con gli altri match in programma alle ore 20:30, per gli abbonati di Sky che potranno invece sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 253 se vorranno seguirla singolarmente. L’evento sarà trasmesso pure tramite streaming sull’applicazione Sky Go oltre che on demand su NOW TV.

Diretta/ Casertana Catania (risultato finale 1-3): la chiude Inglese (Serie C, 6 ottobre 2024)

CASERTANA CAVESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il fischio d’inizio della diretta Casertana Cavese è in programma alle ore 20:30 e, aspettando l’avvio delle ostilità, cerchiamo ora di dare uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori attraverso le probabili formazioni. Dopo la cinquina subita in casa dell’Avellino, il tecnico Manuel Iori attende di riabbracciare il terzino Heinz, fermato da un’infiammazione e che potrebbe ancora una volta essere rimpiazzato da uno tra Fabbri o Paglino, con Mancini più defilato nelle gerarchie.

In attacco spazio a Iuliano al posto di un poco convincente Asencio con Salomaa di rientro dagli impegni con l’Under 21 e Satriano non tenuto in considerazione. Gli ospiti di mister Raffaele Di Napoli potrebbero invece tornare a presentarsi in campo con il 4-3-3, modulo questo che aveva garantito loro il pareggio in trasferta contro l’AZ Picerno.

DIRETTA CASERTANA CAVESE, LE QUOTE

Le quote relative al pronostico della diretta Casertana Cavese ci aiutano a capire meglio quello che potrebbe essere l’esito finale del match tramite le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive. Secondo quanto pagato da Snai, la Casertana ha maggiori chances di ottenere il successo, pagato a 2.15, rispetto alla Cavese, quotata invece a 3.35, mentre non sono da sottovalutare le possibilità riguardanti il pareggio, con l’x fissato a 2.90. Cifre molto simili vengono offerte pure da Sisal, che però paga l’1 a 2.20 ed invece il 2 a 3.40.