VIDEO CITTADELLA CESENA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pier Cesare Tombolato il Cesena vince in trasfeta per 2 a 0 contro il Cittadella come vedremo nelle immagini del video Cittadella Cesena con i gol e gli highlights. Nel primo tempo sono gli emiliani ad iniziare la sfida in maniera più arrembante provando infatti a sbloccare il punteggio subito con almeno tre opportunità non capitalizzate da Bastoni al 4′, Berti al 5′ ed Adamo al 10′.

I minuti passano ed i bianconeri sollecitano di nuovo il già protatonista Kastrati con uno spunto di Shpendi al 13′ ma i granata non rimangono a guardare e cercano anzi di reagire con un paio di occasioni fallite da Amatucci al 19′ e da Pandolfi al 20′ prima che gli ospiti tornino a spingere con le chances mancate da Bastoni al 29′, Shpendi al 34′ e Ciofi, venendo intercettato sulla linea forse dal suo stesso compagno Antonucci, al 45′.

Nel secondo tempo la storia del match rimane invariata ed è il solito Shpendi ad essere contrastato sul più bello da Salvi sul lancio di Berti intorno già al 54′. Nel finale i romagnoli spezzano l’equilibrio al 60′ con la rete siglata da Bastoni, su assist di Calò, ed è proprio Shpendi a chiudere i conti al 67′ trasformando il calcio di rigore assegnato per il fallo commesso da Salvi nei confronti di Antonucci. La risposta dei veneti si traduce nel gol annullato a Cassano al 70′ per una posizione di fuorigioco e questa situazione si ripete pure per il Cavalluccio al 76′ quando il VAR interviene per non convalidare la nuova rete di Shpendi sempre per offside.

All’88’ gli uomini di mister Dal Canto rimangono inoltre in inferiorità numerica a causa dell’espulsione per doppio giallo rimediata da Salvi. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Salvi al 66′ ed all’88’, con conseguente rosso ed espulsione, da un lato e Ciofi al 32′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa tredicesima giornata del campionato cadetto permettono al Cesena di toccare quota 21 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre il Cittadella non lascia il penultimo posto con i suoi 12 punti.

VIDEO CITTADELLA CESENA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS