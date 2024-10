VIDEO CITTADELLA SAMPDORIA: LA SINTESI

Video Cittadella Sampdoria che racconta una sfida con pochi squilli nel primo tempo. Tra i giocatori più in movimento troviamo Tutino. L’ex Cosenza all’occasione di timbrare il cartellino quando, dopo il velo di Coda, prova la girata sul primo palo trovando solamente l’esterno della rete. Occasione importante per lui che non viene sfruttata. Dall’altra parte tentativo di Vita direttamente da calcio d’angolo che pesca Pavan. Anche in questo caso nulla da fare con i portieri che controllano serenamente. Gara molto equilibrata e non molto emozionante con il giallo nei confronti di Rabbi.

Secondo tempo decisamente più entusiasmante della prima frazione. Diverse occasioni sia da una parte che dall’altra. Depaoli, entrato al posto di Venuti per poco non trova la rete dalla lunga distanza; poco dopo Magrassi dialoga con Branca e calcia in diagonale sfiorando di pochissimo la porta. Finisce la partita dopo 45 minuti di gioco con il risultato di 0-0. La classifica adesso dice che la Sampdoria si classifica al settimo posto con 15 punti, gli stessi del Cesena. Rimane ancorata la formazione di Sottil alla zona playoff.

