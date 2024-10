VIDEO CLODIENSE ALCIONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini di Legnago l’Alcione Milano vince in trasferta sul campo dell’Union Clodiense per 3 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli arancioni iniziano benissimo la partita prendendo ben presto in mano il controllo delle operazioni grazie al gol del vantaggio realizzato già intorno al 7′ da Samele, autore di una potente conclusione vincente dalla media distanza.

I minuti passano ed i granata crescono vedendosi intercettare sulla linea un colpo di testa insidioso di Munaretto al 19′ e ripristinando quindi l’equilibrio al 37′ per merito di Biondi, bravo a concretizzare l’assist di Nelli con un colpo di testa. Tuttavia, Palombi riporta avanti i suoi immediatamente al 45′ quando trasforma il calcio di rigore da lui guadagnato avendo subito fallo da Gasparini.

Nel secondo tempo è proprio lo stesso Palombi a calare il tris definitivo completando la doppietta personale subito al 49′. Nel finale gli uomini di mister Andreucci ci riprovano centrando un palo con Scapin all’84’ e mancano il bersaglio con Orfei al 90′ prima di fallire un penalty al 90’+2′ ancora con Scapin, che calcia alto dal dischetto dopo aver subito fallo da Dimarco.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ferdinando Emanuel Toro, proveniente dalla sezione AIA di Catania ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Gasparini al 44′, Munaretto al 62′ e Serena all’86’ da un lato, Chierichetti al 72′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano da casa in questa decima giornata di campionato permettono all’Alcione Milano di raggiungere quota 19 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre l’Union Clodiense non si muove e rimane ferma a 7 punti.

