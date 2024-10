VIDEO CREMONESE SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giovanni Zini la Cremonese vince contro la Salernitana per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli ippocampi iniziano bene la sfida cercando subito di proporsi in attacco con un tiro di Tongya che non crea però alcun problema a Fulignati intorno al 18′.

Tuttavia, i grigiorossi riescono a spezzare l’equilibrio di partenza verso il 20′ con il gol segnato da Collocolo, approfittando anche di un errore avversario. I minuti passano ed i lombardi continuano a tenere il piede premuto sull’acceleratore calciando alto al 29′ con Zanimacchia e trovando invece poi la rete del raddoppio al 45′ grazie a Bonazzoli.

Nel secondo tempo gli uomini di mister Martusciello ricominciano con lo spirito giusto per affrontare la ripresa da una posizione resa complicata dall’andamento della frazione di gioco precedente ed il loro atteggiamento viene premiato al 55′ quando Ferrari, su assist di Verde, insacca la sfera con un colpo di testa vincente che riapre la gara. Nel finale i granata combinano poco a parte uno spunto di Tongya al 62′ ed un colpo di testa di Bronn al 68′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Cosso, proveniente dalla sezione di Reggio Calabria, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Collocolo all’11’, Majer al 12′, Zanimacchia al 54′ e Bianchetti al 58′ da un lato, Torregrossa al 71′ e Braaf all’83’ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa decima giornata del campionato cadetto permettono alla Cremonese di raggiungere quota 17 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre la Salernitana rimane ferma con i suoi 11 punti.

VIDEO CREMONESE SALERNITANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS