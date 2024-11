Finisce in parità in un particolare 0 a 0 il match tra Foggia e Casertana che – come vedremo nel video con gli highlights del match – ha visto due squadre concludere la partita a reti bianche. Un risultato che non serve a nessuno dei due club ma che muove almeno la classifica di due formazioni piuttosto in difficoltà ed anche oggi lo abbiamo notato.

Sia Foggia che Casertana sono nella zona Playout e questo punto serve almeno per respirare anche se ci sono tanti rimpianti, soprattutto per quel che riguarda il club rossonero. La formazione di Zauri ci ha provato con più insistenza sia nel primo che nel secondo tempo ma il gol non è mai arrivato ed anzi stava quasi arrivando la beffa finale da parte del club ospite.

Subito partenza forte dei padroni di casa che si fanno vedere con Millico, probabilmente il migliore in campo (sicuramente nel Foggia) e spina nel fianco della difesa avversaria. Nei primi 20 minuti sono tre le occasioni che crea l’ex attaccante del Torino e c’è grande rimpianto tra i tifosi per le chance mancate nel corso della gara. La prima conclusione della Casertana arriva dopo 22 minuti di gioco.

VIDEO CASERTANA FOGGIA, LA NARRAZIONE DEL MATCH

Nella seconda parte del primo tempo il ritmo si calma sicuramente, il Foggia perde per infortunio Sarr ed è la Casertana a provarci a fine primo tempo con Mazzocco e in due occasioni il calciatore sfiora la rete del clamoroso vantaggio. Il primo tempo finisce in parità ma è il Foggia che assolutamente non ci sta a questo risultato.

Ad inizio ripresa i padroni di casa partono subito forte e sfiorano il vantaggio con Parodi, il colpo di testa finisce di poco a lato. Poco dopo e grande occasione Foggia: azione di Millico che la mette in mezzo ma non ci arriva nessuno, il difensore rischia l’autogol e la sua deviazione sfiora il palo della porta della Casertana. L’ultima mezzora torna piuttosto rovente con gli ospiti che sognano la beffa.

Al minuto 74 la Casertana fa una bella azione e colpisce la traversa, complice il portiere che la sfiora. Tre minuti dopo ed è Gatti per gli ospiti a sfiorate il vantaggio in girata. Ultimi minuti accesi e il Foggia sfiora la vittoria nei minuti di recupero con Emmausso che manca la rete decisiva davanti alla porta (Agg. Mario Tramo)+

VIDEO E HIGHLIGHTS DEL MATCH FOGGIA CASERTANA