VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRIBURGO FIORENTINA: LA SINTESI

All’Europa Park la Fiorentina ed il Friburgo si bloccano vicendevolmente con un pareggio per 2 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i toscani si difendono dalla buona partenza effettuata dai tedeschi e riescono anzi a sbloccare il punteggio immediatamente al 10′ per merito del gol siglato da Moise Kean, bravo a liberarsi di un paio di difensori dopo aver ricevuto palla da Colpani.

I biancorossoneri non si lasciano demoralizzare e tentano di rispondere con un tiro impreciso di Rohl al 15′ e sul fronte opposto Dodo manca il bis già al 18′. Il Friburgo ci riprova con Damu al 20′ e con Grifo al 24′ senza successo e nella Fiorentina è Sottil a calciare sopra la traversa al 31′ prima che il colpo di testa di Adamu venga parato in corner da Terracciano. Nel secondo tempo la compagine allenata da mister Schuster manca un’altra chance per pareggiare con Adamu di testa al 54′ ed il suo compagno Holer non ha maggior fortuna al 62′.

La Viola trova invece il gol del raddoppio al 72′ con il calcio di rigore trasformato da Mandragora ed assegnato per il fallo commesso da Gunter nei confronti di Dodo. All’89’ il loro collega Parisi spreca il suggerimento offertogli da Kouame. Nella terza frazione di gioco è Beltran, appena entrato in campo, a mettere i brividi alla retroguardia di casa sia al 103′ che al 105′. Il Friburgo torna a farsi sotto con Gregoritsch che, dopo un primo tentativo di testa fallito al 107′ ed essersi salvati sulla giocata di Fortini, accorcia le distanze al 122′ trasformando il rigore concesso per un fallo fischiato a Ranieri.

Ci pensa Philipp, con l’aiuto di Schmidt, a ripristinare l’equilibrio in maniera definitiva al 130′. Nel recupero, al 135’+2′, Kouame si divora il possibile gol del colpaccio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo Amrabat al 33′, Mandragora e Dodo al 39′, Martinez Quarta al 41′, Bianco all’89’ tra le file dei viola. La Fiorentina completa così il proprio pre campionato con la Serie A che inizierà ufficialmente per i viola il prossimo 17 agosto, ovvero quando sfiderà il Parma al Tardini alle ore 18.30.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI FRIBURGO FIORENTINA