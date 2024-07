VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI HANSA ROSTOCK LAZIO: LA SINTESI

All’Ostseestadion la Lazio vince in trasferta contro l’Hansa Rostock con un netto 3 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancocelesti cominciano il match proiettandosi subito in attacco con un tiro impreciso di Vecino già al 2′ ed i biancoblu rispondono immediatamente con un paio di tentativi firmati da Froling, che si vede deviare la palla in corner sull’incertezza di Provedel, e da Krohn, che calcia largo all’8′.

La squadra allenata da mister Hollerbach insiste con una conclusione fuori misuradi Schumacher al 19′ e la compagine guidata dal tecnico Baroni si fa invece sentire al 23′ con Zaccagni, al 27′ con Vecino ed al 31′ con Castellanos prima di spezzare l’equilibrio al 44′ con la rete firmata da Zaccagni, ben assistito di testa da Castellanos dopo il rischio corso da Guendouzi al 35′.

Nel secondo tempo Zaccagni va a caccia della doppietta mancandola in avvio al 47′ ed il suo collega Castellanos, supportato da Guendouzi, trova invece il gol del raddoppio al 50′. Lo stesso Castellanos si vede quindi annullare un gol per fuorigioco sfiorando quindi a sua volta il bis al 59′ prima di servire nel finale, precisamente al 71′, l’assist per la rete del tris definitivo realizzato da Tchaouna, appena inserito dalla panchina.

All’85’ Mandas blinda il risultato parando lo spunto di Rossipal e sul fronte opposto Uphoff nega il poker a Dele-Bashiru all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro tedesco Bastian Dankert ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Schumacher al 4′ e Pfanne al 39′ da un lato, Rovella al 15′, Casale al 67′ e Cataldi al 77′ dall’altro.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI HANSA ROSTOCK LAZIO