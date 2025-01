VIDEO E HIGHLIGHTS LAZIO TORINO: LA SINTESI

Video Lazio Torino che regala tante emozioni in campo. I primi tre minuti della partita evidenziano subito due reti punto abbassati in vantaggio sono gli ospiti con un’azione degna del miglior Gasperini: da sinistra verso destra la rete che porta al gol Kryzanowski, servito perfettamente dal compagno Zaia. Quest’ultimo è protagonista anche nella rete della Lazio, atterrando il capitano Anderson che si presenta dal dischetto senza sbagliare. Nel corso del primo tempo sempre pericoloso capitan Anderson, con una pregevole punizione che però non sortisce gli effetti sperati.

Video Monza Cagliari Primavera (2-1)/ Gol e highlights: successo lombardo (22 gennaio 2025)

Lo stesso capitano deve poi lasciare il campo per Farcomeni, che al secondo tempo si mette in proprio e realizza una grandissima rete con un tiro che termina sotto il sette. Nel finale il Torino ci prova ma non basta: vince la Lazio con il risultato di 2-1, decisivo il gol di Farcomeni dopo il gol di Anderson in risposta al vantaggio iniziale di Kryzanowski nei primissimi istanti della partita. Lazio a quota 31, si ferma il Torino a 29 punti.

DIRETTA/ Genoa Bologna Primavera (risultato finale 1-1): punto che serve più al Grifone (22 gennaio 2025)

VIDEO LAZIO TORINO: GOL E HIGHLIGHTS