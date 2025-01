Diretta Torino Lazio Primavera, presentazione delle squadre

La diretta Torino Lazio andrà in scena alle 12.00 e metterà a confronto due squadre che stanno affrontando la stagione senza troppe difficoltà ma mai sembrando di poter puntare a qualche obiettivo importante, vengono da un periodo di forma non ottimo e questa gara potrebbe essere un punto di svolta per il resto della stagione. Le due squadre hanno lo stesso punteggio in classifica, 29, e la differenza reti vede la Lazio al decimo posto e il Torino all’undicesimo, nell’ultima sfida i granata hanno pareggiato 0-0 con l’Atalanta, squadra in difficoltà, mentre i biancocelesti sono usciti sconfitti dalla trasferta di Cremona per 3-0.

Diretta Torino Lazio Primavera, come seguire la sfida in streaming video e tv

Per seguire la diretta Torino Lazio del Campionato Primavera agli appassionati non servirà avere nessun tipo di abbonamento, infatti i diritti su tutte le partite della competizione sono curati da Sportitalia che distribuisce in chiaro i match sui suoi canali 60 o 61 e in streaming sul loro sito www.sportitalia.com. Per questo match il canale di riferimento è il 60 del digitale terrestre.

Formazioni Torino Lazio Primavera, le scelte dei due allenatori

Per l’importante sfida la squadra di casa allenata dal tecnico Felice Tufano dovrebbe scendere in campo con il classico 3-5-2 che vede Siviero in porta, Bonadiman, Mendes e Mullen in difesa,Krzyzanowski e Marchioro sugli esterni con Djalò, Olinga e Sabone a completare il centrocampo, davanti coppia d’attacco formata da Gabellini e Franzoni. Gli ospiti si schiereranno a specchio con il modulo tipico di mister Sergio Pirozzi, 3-5-2 con Renzetti tra i pali, Zazza, Bordon e Bordoni come terzetto difensivo, Ferrari e Cuzzarella sulle fasce, Anderson, Nazzaro e Pinelli in mezzo al campo e Sulejmani insieme a D’Agostini come riferimenti offensivi

Quote Torino Lazio Primavera, il probabile esito

La diretta Torino Lazio è una sfida dalla difficile lettura, infatti entrambe le squadre stanno vivendo un periodo pessimo di forma e nelle ultime 3 gare non hanno mai portato a casa la vittoria, sono in una posizione di classifica rassicurante che non le mette a rischio di entrare nella lotta per evitare i playout ma la sconfitta di una delle due e la vittoria di una delle inseguitrici le metterebbe in difficoltà. Per questo il risultato più probabile è il pareggio che accontenterebbe entrambe le squadre che si porterebbero a casa dei punti e non peggiorerebbero il loro momento negativo della stagione.