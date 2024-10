VIDEO LEGNAGO SALUS TORRES, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Sandrini la Torres ha la meglio sul Legnago Salus vincendo in trasferta ed in rimonta per 3 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i veneti iniziano bene la partita affacciandosi immediatamente in avanti con uno spunto di D’Amore e riuscendo anche a spezzare l’equilibrio di partenza subito intorno al 5′ per merito della rete siglata da Martic, sfruttando un calcio di punizione battuto da Bombagi.

I minuti passano ed i rossoblu non demordono ma reagisono anzi nel modo migliore trovando il gol del pareggio verso il 36′ grazie a Guiebre, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Fischnaller. Nel secondo tempo i sardi insistono con una conclusione imprecisa di Zecca già al 47′ sebbene siano i biancoblu a tornare avanti con la rete firmata da Svidercoschi, in questo caso su suggerimento di Martic.

Nel finale Fischnaller ripristina di nuovo la parità al 69′ e Guiebre, con l’aiuto di Mastinu, completa la doppietta personale che vale il sorpasso per i suoi all’87’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Martić al 42′, Palazzino al 65′ e Rigon al 68′ da un lato, Giorico al 71′ e Goglino al 78′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa undicesima giornata di campionato permettono alla Torres di toccare quota 22 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 mentre il Legnago Salus non si muove, rimanendo appunto fermo a 6 punti.

