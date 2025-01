VIDEO LUMEZZANE UNION CLODIENSE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Tullio Salieri l’Union Clodiense ottiene un successo contro il pronostico superando in trasferta il Lumezzane per 2 a 0. Nel primo tempo i Valgobbini mostrano subito un atteggiamento abbastanza offensivo e lo spunto di Tenkorang non porta loro i risultati sperati già verso il 10′.

Lentamente i veneti si prendono campo per poter combinare qualcosa di concreto ed infatti sbloccano il punteggio al 17′ con il gol siglato da Sinani, autore di un colpo di testa vincente su assist del compagno Lattanzio, e dopo aver fallito un paio di opportunità interessanti con Biondi tra il 20′ ed il 40′ rischiano invece al 41′ sul palo centrato da Moscati.

Nel secondo tempo i granata mantengono il punteggio invariato grazie alle parate eseguite da Gasparini, ad esempio sul tentativo di testa di Pogliano del 49′, e si devono però fare un esame di coscienza quando Sinani fallisce il calcio di rigore, assegnato per l’intervento irregolare di Moscati commesso nei confronti di Kostadinov, tirando alto al 54′. Nel finale i rossoblu collezionano diverse occasioni andate a vuoto con Pannitteri, Iori, Baldini e Corti subendo poi pure la rete del raddoppio all’88’ con un contropiede finalizzato da Lattanzio.

