DIRETTA MODENA SUDTIROL, UN PARI E UN KO NELLO SCORSO TURNO

Il campionato non si ferma neanche durante il periodo festivo e domenica 29 dicembre 2024, alle ore 15:00, sarà il turno della diretta Modena Sudtirol. Al Braglia i padroni di casa puntano a ritrovare il successo dopo lo spettacolare pareggio esterno maturato contro il Brescia nella scorsa giornata della cadetteria e per i gialloblu, appaiati a ventiquattro punti in classifica insieme con Catanzaro, Bari, Palermo ed anche Carrarese, una vittoria significherebbe anche poter pensare di rientrare già in zona playoff, sempre che le altre pretendenti non facciano risultato e guardandosi bene le spalle anche dal Mantova.

Gli ospiti invece continuano ad occupare l’ultima posizione della graduatoria insieme con il Cosenza a diciassette punti. I biancorossi sono stati inoltre sconfitti in casa da una diretta concorrente per la salvezza come il Cittadella proprio nel giorno di Santo Stefano ma la compagine allenata da mister Fabrizio Castori non deve darsi del tutto per spacciata. La Sampdoria, anch’essa a quota 20 come i granata ma davanti per differenza reti, è infatti a portata di tiro e dunque non è impossibile sperare di poter ancora abbandonare le zone più calde della classifica da qui al termine della stagione 2024/2025.

DIRETTA MODENA SUDTIROL STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Siete tifosi dei gialloblu, oppure dei biancorossi? Per poter seguire i propri beniamini, o anche vedere un match da semplici appassionati di calcio, sarà necessario essere abbonati a DAZN se non si vorrà perdere alcun minuto della diretta Modena Sudtirol con smart phone, pc o tablet attraverso il servizio streaming offerto dalla piattaforma.

MODENA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

I due allenatori potrebbero compiere scelte diverse se si pensa alle probabili formazioni della diretta Modena Sudtirol in relazione a quanto accaduto nella giornata precedente. Mister Mandelli potrebbe anche riconfermare il 3-4-2-1 ammirato contro il Brescia schierando Sassi, Dellavalle, Zaro, Cauz, Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali, Caso e Mendes ma dovrà rimpiazzare lo squalificato Palumbo.

Il tecnico Castori per i suoi biancorossi potrebbe invece decidere di modificare qualcosa rispetto al 3-5-2 visto contro il Cittadella ed optare per qualche cambio rispetto all’undici iniziale composto da Poluzzi, Kofler, Pietrangeli, El Kaouakibi, Casiraghi, Arrigoni, Mallamo, Molina, Rover, Zedadka e Odogwu.

MODENA SUDTIROL, LE QUOTE

Nel tentativo di scoprire quale potrebbe essere il pronostico della diretta Modena Sudtirol possiamo evidenziare l’eventuale esito finale dalle quote fornite dai vari bookmakers come Snai. L’agenzia di scommesse sportive vede i gialloblu come favoriti per la conquista del bottino in palio quotando appunto l’1 ad appena 1.85. Ci sono invece decisamente meno possibilità che gli ospiti possano uscire vincitori da questo scontro, con il 2 fissato a 4.25, ed è invece più realistico pensare che nessuna delle due compagini possa prevalere nell’arco dei novanta minuti più recupero, con l’x quotato a 3.35.