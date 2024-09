VIDEO PICERNO CROTONE (5-2), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

La domenica della quinta giornata del Girone C di Serie C si chiude con il video Picerno Crotone che ha illuminato un Donato Curcio tutto pieno. Gli uomini di Tomei sono riusciti ad imporre la loro forza contro un Crotone che ha subito pesantemente gli ultimi minuti del primo tempo. L’inizio della partita è andato subito in favore ai padroni di casa che sono riusciti a sbloccare il risultato dopo circa sette minuti di gioco. A portare in vantaggio il Picerno è una sfortunata deviazione di Armini che beffa D’Alterio nel tentativo di allontanare un cross di Esposito. Il vantaggio del Picerno sblocca anche la partita degli uomini di Longo che riescono ad imporre il loro gioco fino ad arrivare al gol. Al 30′, infatti, è Cargnelutti a pareggiare il match con un colpo di testa ben schiacciato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Il pareggio dura fino al 35′ perché Energe decide di entrare in partita e riesce a segnare il secondo gol del Picerno lanciandosi verso la porta di D’Alterio prima di batterlo in uscita con il mancino.

Video Benevento Foggia (4-0)/ Gol e highlights: show delle 'Streghe', primo posto!

Neanche cinque minuti dopo, è ancora Energe a trascinare il Picerno lanciando Esposito con un pallone filtrante dalla metà campo. Il numero 11 del Picerno viene poi steso dall’uscita di D’Alterio che regala un rigore al Picerno dove Maiorino spiazza il portiere e segna. Prima della fine del primo tempo arriva anche il 4 a 1 che stende il Crotone. A segnare è ancora Energe che parte con un’azione personale conclusa con un mancino preciso e imprendibile per D’Alterio. Lo shock del primo tempo chiude la partita anche se il Crotone prova la rimonta. Al 50′, Summa perde il pallone in uscita bassa e lo regala a Gomez che ringrazia ed accorcia le distanze. Il 4 a 2 dura fino al 75′ quando Volpicelli decide di inventarsi il quinto gol per il Picerno concludendo una grande azione personale con un mancino da fuori area che ha chiuso video Picerno Crotone.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Benevento primo, Picerno secondo! (22 settembre 2024)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PICERNO CROTONE