DIRETTA PISA CATANZARO, INZAGHI PUNTA ALLA FUGA

L’undicesima giornata di Serie B si chiude con la diretta Pisa Catanzaro in campo mercoledì 30 ottobre 2024. Le due squadre si contenderanno i tre punti a partire dalle 20,30 con Inzaghi che cerca la vittoria per scappare da primo. Il Pisa ha iniziato splendidamente questo campionato ed è reduce da tre risultati utili consecutivi di cui l’ultimo arrivato con lo 0 a 0 contro il Frosinone. Qualche difficoltà in più per il Catanzaro che è imbattuto da quattro giornate ed ha vinto l’ultima in casa con un netto 3 a 0 ai danni del Sudtirol.

DIRETTA PISA CATANZARO, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B è un’esclusiva di DAZN e trasmetterà anche la diretta Pisa Catanzaro di mercoledì 30 ottobre 2024. Quello che vi offriamo noi è la consueta diretta testuale sul nostro sito con aggiornamenti costanti sugli eventi più importanti del match.

PISA CATANZARO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le probabili formazioni della partita andando ad analizzare le possibile scelte dei due allenatori. Il Pisa di Inzaghi opterà ancora per il 3-4-2-1 con un attacco formato da Arena, Moreo e Lind chiamati a trovare la via del gol. Sulle fasce agiranno Beruatto e Piccinini con Marin e Hojhold a completare il centrocampo.

Difesa a cinque davanti a Pigliacelli per il Catanzaro di Caserta con Situm, Brighenti, Scognamillo, Bonini e D’Alessandro a completare la linea. In attacco ci sarà spazio per Iemmello e La Mantia che avranno il compito di fare reparto da soli e aiutare il centrocampo.

PISA CATANZARO, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote proposte da Sisal per la diretta Pisa Catanzaro di Serie B. I padroni di casa partono con un buon vantaggio e una loro vittoria è data a 1,90 contro il 2 che arrivano fino a 4,25 e il pareggio X si ferma a 3,30.