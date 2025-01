VIDEO PISA SALERNITANA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani il Pisa si aggiudica un successo per 1 a 0 con l’uomo in meno contro la Salernitana. Nel primo tempo il VAR aiuta il direttore di gara ad espellere Marin tra i nerazzurri già intorno al 14′ a causa di una gomitata rifilata dal giocatore di casa nei confronti di Tongya.

DIRETTA/ Cremonese Modena (risultato finale 2-2): De Luca per il pareggio grigiorosso! (26 gennaio 2025)

I campani però non approfittano della situazione e si dimostrano imprecisi al 19′ con uno spunto di Ghiglione, poco prima che Inzaghi rimpiazzi Meister con Abildgaard per sistemare i suoi dal punto di vista tattico. Al 41′ Lind non coglie di sorpresa la retroguardia avversaria spedendo la sfera direttamente oltre la linea di fondo campo.

DIRETTA / Reggiana Palermo (risultato finale 2-1): siciliani ko ( Serie B, 26 gennaio 2025)

Nel secondo tempo i granata non capitalizzano nemmeno al 53′ con Amatucci. Nel finale la coppia formata da Lochosvhili e Jaroszynski commette un errore imperdonabile su una rimessa laterale favorendo così il gol siglato da Moreo per il vantaggio definitivo trovato dai toscani già intorno al 56′.

VIDEO PISA SALERNITANA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS