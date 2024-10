Video gol e highlights Pontedera Entella, cos’è successo?

La sfida valida per l’undicesimo turno di campionato tra Pontedera ed Entella – come vedremo nel video degli highlights con i gol e le migliori azioni della gara – ha visto una piacevole gara che è terminata sul risultato di 1 a 1. Maggiori rimpianti per la squadra ospite mentre i padroni di casa ottengono un punto molto importante, una sfida abbastanza interessante.

Nella prima mezzora è un controllo totale degli ospiti mentre la formazione di casa prova a fare qualche contropiede ma senza reali aspettative. Dopo 20 minuti si sblocca il match, Di Mario anticipa la difesa e sfrutta un errore del Pontedera e davanti al portiere è freddo e lesto a dare la rete del vantaggio ai liguri. L’Entella sulla scia dell’entusiasmo prosegue e sfiora anche il raddoppio, ancora con Di Mario.

Al termine del primo tempo il Pontedera ci prova ma è impreciso più volte, l’Entella chiude il vantaggio il primo tempo e meritatamente. Una sfida equilibrata e che vede una gara molto combattuta dal 1 al 45 minuto del match, il Pontedera regge l’aggressività avversaria e come vedremo nella ripresa sarà tutta un’altra storia.

Video gol e highlights Pontedera Entella, la ripresa della sfida

Nel secondo tempo la sfida sembra davvero tutta un’altra storia, i padroni di casa partono all’assalto ed hanno subito delle occasioni, al 60 minuto riescono finalmente a trovare la rete del pari. Calcio d’angolo e clamoroso svarione da parte del portiere, Corona ne approfitta e a porta vuota deve solo appoggiare la palla in rete. 1 a 1 al 60 minuto e gara in grandissimo equilibrio.

Si ribalta nuovamente la gara con l’Entella che attacca senza sosta e ci prova ma alla fine non riesce a trovare la rete del nuovo vantaggio. Diverse occasioni ma quella più importante è quella nei minuti di recupero e il portiere Tantalocchi salva con un grandissimo intervento su Casarotto e Zappollo. Un punto importante per il Pontedera, meno per l’Entella che ha invece grossi rimpianti.

L’Entella è secondo a pari merito insieme a Ternana, Arezzo e Torres mentre il Pescara resta in vetta ed è ora abbastanza più avanti con 26 punti. Situazione ben diversa per il Pontedera che ha come l’obiettivo la salvezza e ha cosi un punto di vantaggio rispetto alla zona Playout. Sicuramente una boccata di ossigeno in vista dei prossimi match.

VIDEO E HIGHLIGHTS DELLA SFIDA TRA PONTEDERA E VIRTUS ENTELLA