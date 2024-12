VIDEO PONTEDERA LEGNAGO, LA SINTESI DELLA PARTITA

Video Pontedera Legnago che racconta una partita con poche emozioni e che termina con un pareggio a reti bianche. Nel primo tempo i granata sfiorano più volte la rete del vantaggio con Italeng. Lo stesso ex Atalanta si presenta dal dischetto ma spara sul palo, sprecando una ghiotta occasione. Pontedera che continua attaccare senza sbloccare il risultato nonostante un’altra grande occasione è capitata sui piedi di Ladinetti che si spegne sul palo.

Troppo poco servito attaccante scuola Palermo Giacomo Corona, con la formazione in maglia granata che ha preferito tentare la giocata in profondità per la velocità di Italeng. nella ripresa la partita non ha offerto grandi emozioni o occasioni da rete con soltanto tre cartellini gialli da mettere a referto, estratti ai danni di Pretato, Ampollini e Diaby. Pontedera che sale a quota 20 in classifica, con gli ospiti sempre più ultimi con 13 all’attivo.

VIDEO PONTEDERA LEGNAGO: GOL E HIGHLIGHTS