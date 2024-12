VIDEO REGGIANA FALCO SZOMBATHELY, LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS: LA SINTESI

All’Unipol Forum di Assago il Falco Szombathely ha la meglio in trasferta ed in rimonta sulla Reggiana per 88 a 79 come vedremo nel video Reggiana Falco Szombathely con la sintesi e gli highlights della serata. Nel primo tempo i biancorossi si rendono protagonisti di una partenza entusiasmante forzando i gialloneri a rincorrerli sin dall’avvio del match.

Tuttavia, i magiari si ricompattano ed invertono il trend della gara ammirato in apertura riducendo le distanze in maniera più che sensibile. Nel secondo tempo, di rientro sul parquet dall’intervallo lungo, la storia si ripete rispetto a quanto accaduto sul finire della frazione di gioco precedente consentendo agli ungheresi di mettere una certa apprensione sulle spalle di Reggio Emilia.

Nel finale il Falco si rivela un predatore davvero difficile da contenere per gli emiliani che soccombono negli ultimi istanti. Il pareggio concretizzatosi in questa sesta giornata del torneo europeo garantisce sia al Szombathely che a Reggio Emilia di toccare quota 9 nella classifica del gruppo F della Champions League di basket 2024/2025.

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la squadra ungherese è stata in grado di essere più precisa rispetto a quella italiana, il 49.2% contro il 46.4%. Nessuna delle due formazioni è stata in grado di prevalere a rimbalzo, 26 totali dei quali 5 pari in difesa e 21 a testa in attacco, ma gli emiliani hanno effettuato più stoppate, 4 a 3, ed hanno perso più palle, 10 a 8, oltre ad averne rubate di meno, 2 a 5, rispetto ai magiari.

I migliori marcatori assoluti della serata sono stati Winston da un lato e Perl dall’altro grazie ai 22 punti messi a segno da ciascuno dei due per le rispettive compagini. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, la squadra più scorretta della serata è stata il Falco a causa del 22 a 19 nel computo dei falli personali commessi.

