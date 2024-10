Video Rimini Legnago Salus, gol e highlights: la sintesi

Importante vittoria del Rimini che – come vedremo nel video con gol e highlights della sfida – ha battuto di misura il Legnago Salus ultimo in classifica ed ha ottenuto tre punti molto importanti. Nel turno infrasettimanale di serie C abbiamo visto una sfida molto più combattuta rispetto alle aspettative iniziali e con una squadra ospite che ci ha provato per quanto possibile.

Diretta/ Union Clodiense FeralpiSalò (risultato 0-0) streaming video tv: Boci, murato! (30 ottobre 2024)

Nel primo tempo il Rimini ci ha provato a più riprese ed ha sfiorato il gol con Ubaldi e Langella, una squadra troppo sprecona e che ha rischiato grosso su qualche ripartenza. A fine primo tempo il Legnago Salus ha sfiorato la rete con Basso Ricci che ha mancato la conclusione da pochi passi ed ha sfiorato cosi il gol. Il primo tempo si è concluso sullo 0 a 0, ma tanti rimpianti da parte di un Rimini impreciso.

DIRETTA/ Sudtirol Frosinone (risultato 0-0) video streaming tv: pericolo Rover (Serie B, 30 ottobre 2024)

I padroni di casa partivano dal fatto che la vittoria era fondamentale ai fini della classifica mentre il Legnago è ultimo in classifica con soli 6 punti ed è un fanalino di coda che rischia davvero la retrocessione in serie D. Il secondo tempo sembra riproporre le orme del primo e il Rimini ci ha provato fin dai primi minuti.

Rimini Legnago Salus, come è andata nel secondo tempo

Il secondo tempo sembra cominciare sulla scia del primo e il Rimini parte forte fin dai primi minuti con una grande occasione al terzo minuto di gioco. Il club padrone di casa fa i cambi per provare a sbloccare la partita e la difesa del Legnago sembra sempre più complicata e vede gli ospiti in chiara difficoltà di gioco.

Diretta/ Torres Perugia (risultato 1-0) streaming video tv: chance per Montevago! (Serie C, 30 ottobre 2024)

A metà ripresa il tecnico indovina il cambio e – a soli 6 minuti dal suo ingresso in campo – Chiarella sigla il gol decisivo per la vittoria finale e i conseguenti tre punti. Corner Rimini, batti e ribatti con un calciatore che va al tiro, il portiere respinge e Chiarella da pochi passi firma la rete dell’1 a 0 che terminerà il match. Una partita interessante e un finale di gara comunque piuttosto acceso, davvero fino alla fine.

Da un lato c’è il Rimini che tenta di prendere il raddoppio e dall’altro invece il Legnago ci prova per quanto possibile. Alla fine però finisce con un 1 a 0 piuttosto meritato da parte del Rimini, o meglio tre punti e un risultato che va anche stretto con i padroni di casa che hanno sprecato e potevano la gara molto più facilmente. Il Legnago ci prova ma troppa poca roba, l’ultimo posto è chiaro.

VIDEO RIMINI LEGNAGO SALUS, GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH