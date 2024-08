VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA CITTADELLA: LA SINTESI

Allo Stadio Arechi la Salernitana sconfigge il Cittadella in rimonta per 2 a 1 nella prima gara casalinga come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i veneti iniziano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a sbloccare il punteggio immediatamente all’8′ per merito di Rabbi, bravo a sfruttare l’assist offertogli da Vita che si vede a sua volta parare in corner una conclusione poi al 13′.

DIRETTA/ Catanzaro Sassuolo (risultato 1-1) video streaming tv: pari di Pontisso! (Serie B, 18 agosto 2024)

I campani si fanno vedere in attacco al 25′ con uno spunto poco fortunato di Daniliuc e, dopo aver rischiato grosso al 31′ quando il tiro-cross di Carissoni si è stampato contro la traversa al 31′, è Maggiore a calciare alto a ridosso del 45′. Nel secondo tempo la Salernitana va a caccia dell’eventuale gol del pari affidandosi alla verve offensiva di Kallon che manda tuttavia la sfera sull’esterno della rete al 54′. Nel finale Rabbi coglie la traversa per il Citta al 67′ ma nel recupero Daniliuc, supportato da Amatucci, pareggia al 90’+3′ ed è l’autorete di Angeli, propiziata da Simy, a completare la rimonta definitiva al 90’+7′.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Sassuolo in vantaggio! Diretta gol live score (oggi 18 agosto 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Francesco Fourneau, proveniente dalla sezione di Roma 1, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Coulibaly al 23′, Kallon al 24′, Tello all’84’ e Daniliuc al 90’+8′ da un lato, Casolari al 7′, Branca al 32′, Cecchetto al 61′, Baldini all’89’ ed F. Amatucci al 90’+1′ dall’altro. La vittoria strappata in extremis regala tre punti alla Salernitana che sale così a quota 3 nella classifica della Serie B 2024/2025 mentre il Cittadella non si muove e resta fermo a zero punti.

Diretta/ Cosenza Cremonese (risultato 1-0) streaming video: la sblocca D'Orazio! (Serie B, 18 agosto)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI SALERNITANA CITTADELLA