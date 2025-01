Diretta Spal Sestri Levante, la situazione delle due squadre

La diretta Spal Sestri Levante andrà in scena allo Stadio Paolo Mazza sarà valida per la giornata 23 del girone B di Serie C e metterà a confronto due squadre in difficoltà fino a questo momento della stagione, entrambe infatti occupano le posizioni basse della classifica e in questo momento sarebbero costretti a partecipare ai playout. Si presentano però alla sfida in due situazioni diverse, i padroni di casa infatti arrivano dall’importante vittoria contro l’inseguitrice Lucchese per 2-3, mentre il Sestri Levante non è riuscito a vincere in casa contro il Pontedera che lo ha sconfitto per 0-1.

Calciomercato Roma/ Mourinho vuole Ndicka al Fenerbahce. Rensch verso i giallorossi (18 gennaio 2025)

Diretta Spal Sestri Levante, come vedere la sfida in streaming video e tv

Per vedere la diretta Spal Sestri Levante delle ore 15.00 gli interessati potranno sintonizzarsi sul canale di Sky Sport Calcio avendo prescritto l’abbonamento a Sky Sport, altrimenti potranno seguire la sfida tramite le piattaforme di streaming di SkyGo e NowTv.

Diretta Cittadella Mantova/ Streaming video tv: Scontro per i punti salvezza (Serie B, 18 gennaio 2025)

Spal Sestri Levante, i probabili ventidue in campo

Per l’importante impegno la Spal di mister Andrea Dossena dovrebbe scendere in campo con l’ultima formazione schierata in campionato, quindi 4-1-4-1 con Mirko Antenucci unico riferimento offensivo, Zammarini e D’Orazio in mezzo al campo con Bidaoui e Rao sulle fasce, Awua davanti alla difesa composta da Calapai, Arena, Nador, e Mignanelli, in porta Galeotti. La squadra ligure risponderà con il suo solito 4-2-3-1 con il mister Diego Longo che dovrebbe mettere in campo Guadagno tra i pali, Podda e Montebugnoli sugli esterni con Pane e Valentini come difensori centrali, Oneto e Fedele in mediana, Clemenza, Rosetti e Durmush sulla trequarti per supportare Pavanello.

Diretta Salernitana Reggiana/ Streaming video tv: un incrocio tutto granata! (Serie B, 18 gennaio 2025)

Diretta Spal Sestri Levante, il possibili esito della gara

La diretta Spal Sestri Levante non è una gara dalla semplice lettura, entrambe le squadre infatti hanno bisogno di punti per uscire dalla zona playout che se per la Spal dista solo 1 punto per gli ospiti è più lontana, bisogna tenere conto però che le due squadre arrivano da situazioni diverse del loro percorso in campionato con gli emiliani che arrivano da una vittoria che spinge le loro forze verso la salvezza, il Sestri Levante invece fatica a fare punti e soprattutto non riesce a mantenere inviolata la sua porta. Il risultato che quindi ci si può aspettare è la vittoria dei padroni di casa con magari più di un gol di scarto.