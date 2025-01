VIDEO TRAPANI PISTOIA, SINTESI E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Pala Shark il Trapani Shark ha la meglio sull’Estra Pistoia vincendo per 104 a 60 come vedremo nel video Trapani Pistoia con la sintesi e tutti gli highlights della serata. Nel primo tempo la partita prende subito un indirizzo ben preciso tramite quanto prodotto dalla formazione granata, con i biancorossi incapaci di gestire bene il possesso.

Questo problema continua a manifestarsi per gli ospiti anche con il passare dei minuti ed i siciliani ne approfittano per trasformare le palle perse dagli avversari in altrettanti palloni rubati così da sfruttarli nel migliore dei modi, ovvero aumentando sensibilmente il distacco prima dell’intervallo lungo. Nel secondo tempo il copione dell’incontro pare quasi ripetersi senza che i toscani riescano a rispondere in maniera adeguata, subendo piuttosto pure in questa fase la superiorità trapanese.

Nel finale la situazione rimane invariata e la squadra allenata da coach Okorn non si rivela in grado di accorciare le distanze finendo anzi col rimediare un parziale quasi analogo a quello ottenuto nei dieci minuti di gara precedenti.

Questi preziosi due punti in arrivo dalla vittoria conquistata nella sfida serale del sabato valevole per la diciassettesima giornata della Lega A di basket 2024/2025 permettono al Trapani Shark, spinto dai diciassette punti segnati dal top scorer Amar Alibegovic, di raggiungere quota 26 nella classifica del campionato mentre l’Estra Pistoia non migliora i suoi 8 punti già posseduti prima di questo turno.

TRAPANI – Alibegovic, Galloway, Horton, Petrucelli, Robinson. Panchina: Brown, Eboua, Gentile, Mollura, Notae, Rossato, Yeboah. Coach: Repesa.

PISTOIA – Christon, Cooke Jr., Rowan, Saccagi, Silins. Panchina: Anumba, Benetti, Boglio, Della Rosa, Forrest, Paschall, Pinelli. Coach: Okorn.

VIDEO TRAPANI PISTOIA: GUARDA LA SINTESI E GLI HIGHLIGHTS