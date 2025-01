DIRETTA TRAPANI PISTOIA: GLI SHARK SOGNANO!

Stiamo per vivere la diretta Trapani Pistoia che si giocherà alle ore 20:30 di sabato 25 gennaio: nella 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 questo è già il quarto anticipo e saremo in compagnia di una partita intrigante, con gli Shark che partono nettamente favoriti e arrivano a questo impegno con il primo posto in classifica, sia pure condiviso con altre tre squadre. Prosegue dunque il grande campionato della neopromossa siciliana, che non ha mai nascosto le sue ambizioni ma le sta confermando sul campo: settimana scorsa ha vinto a Scafati in maniera dominante, per Jasmin Repesa ora si tratta di provare anche ad andare in fuga solitaria.

Anche Pistoia però ha di che gioire: finalmente, dopo nove sconfitte consecutive, la Estra è tornata a vincere e lo ha fatto in bello stile, battendo Varese al PalaCarrara dopo essere stata sotto in doppia cifra, arrivando addirittura al +15 finale. Chiaramente è presto per dire se la squadra toscana sia del tutto guarita, rimane l’ultimo posto in classifica ma adesso se non altro c’è un po’ più di luce in fondo al tunnel; vedremo se questo bagliore potrà diventare più intenso nella diretta Trapani Pistoia, anche se come già detto il pronostico pende dall’altra parte.

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA TRAPANI PISTOIA

Per quanto riguarda la diretta tv di Trapani Pistoia, vi dovrete rivolgere alla piattaforma DAZN e dunque non ai canali tradizionali della nostra televisione: il match sarà godibile anche in diretta streaming video su pc o telefonino.

DIRETTA TRAPANI PISTOIA: UN TESTA-CODA

La diretta Trapani Pistoia ci presenta allora un testa-coda: gli Shark sono finalmente riusciti a prendersi il primo posto in classifica agganciando Brescia, e trascinandosi anche Trento e Virtus Bologna. Nella classifica avulsa la neopromossa non sarebbe comunque in vetta, ma questi per il momento sono dettagli perché si devono ancora giocare le partite di ritorno; per il momento Trapani fa benissimo a godersi il primato e può già pensare a quello che sarà quando arriveranno i playoff, perché ormai appare scontato che gli Shark parteciperanno alla post season e potrebbero anche farlo con il vantaggio del campo anche nell’eventuale semifinale.

Naturalmente per Pistoia i pensieri sono altri, vale a dire quelli relativi alla salvezza: la Estra come detto ha attraversato una crisi profonda che ha presumibilmente avuto origine nella confusione in società, non può essere una partita a fare primavera – anche perché prima c’erano appunto state nove sconfitte – ma è chiaro che la vittoria di domenica scorsa possa aver sbloccato qualcosa a livello mentale, sicuramente nella trasferta di Trapani ci sarà ora meno paura sapendo che anche questa squadra può tornare a vincere qualche partita. Allo stato attuale delle cose non basterebbe per rimanere in Serie A1, ma la strada può essere quella giusta.