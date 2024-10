VIDEO TRIESTINA ALBINOLEFFE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nereo Rocco la Triestina acciuffa l’Albinoleffe pareggiando per 1 a 1 nel recupero come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli alabardati iniziano la partita con il piede premuto sull’acceleratore ed infatti collezionano almeno tre occasioni fallite con Attys subito al 3′, con Bianconi al 4′ e chiamando in causa il portiere avversario Marietta con una punizione poco efficace di Kiyine verso il 10′.

I minuti passano ed i biancorossi continuano a cercare di rendersi pericolosi in zona offensiva sebbene Marietta blocchi anche il tentativo firmato da Krollins intorno al 39′. Nel secondo tempo i Seriani cercano di invertire il copione del match se si pensa a quanto accaduto in precedenza e costringono Attys ad effettuare un salvataggio prodigioso sulla linea intercettando la giocata provata da Agostinelli al 47′.

Nel finale i lombardi crescono e riescono a spezzare l’equilibrio iniziale all’81’ per merito del gol segnato da Zoma, bravo a riconquistare la sfera e a insaccare in contropiede. Tuttavia, Vertainen ripristina la parità in maniera definitiva nel recupero al 90’+4′ siglando un gol in acrobazia.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Nigro, proveniente dalla sezione di Prato, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Kiyine al 34′ da un lato, Angeloni all’8′ e Borghini al 32′ dall’altro. Il punto maturato in questa dodicesima giornata di campionato permette alla Triestina di raggiungere quota 5 ed all’Albinoleffe di portarsi a 14 punti nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025.

VIDEO TRIESTINA ALBINOLEFFE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS