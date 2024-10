DIRETTA TRIESTINA ALBINOLEFFE (RISULTATO 0-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Triestina ed AlbinoLeffe sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro e gli alabardati ci riprovano con scarso successo quando la conclusione di Krollins viene bloccata senza problemi da Marietta al 39′. Fino a questo momento il direttore di gara Mattia Nigro di Prato ha ammonito rispettivamente Kiyine al 35′ da una parte, Baroni all’8′ e Borghini al 33′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA TRIESTINA ALBINOLEFFE, DOVE SEGUIRLA IN STREAMING VIDEO TV

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Triestina Albinoleffe, dovrete sottoscrivere l’abbonamento con Sky. Questo è l’unico modo essendo l’unica emittente con i diritti per la Serie C. Discorso analogo anche per quanto riguarda la diretta streaming tv, visibile sull’app di Sky.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Friuli-Venezia Giulia la partita tra Triestina ed AlbinoLeffe è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da miste Clotet partono in maniera arrembante andando al tiro subito al 3′ con Attys, contrastato da Baroni, al 4′ con Bianconi, disinnescato da Gusu, ed al 10′ con una punizione di Kiyine parata da Marietta. Intanto l’arbitro ha già ammonito Baroni all’8′ tra i calciatori dell’Albinoleffe.

Ecco le formazioni ufficiali: TRIESTINA – K. Roos, U. Germano, D. Frare, A. Bianconi, T. Bijleveld, S. Embalo Braima, O. Correia, C. Attys, S. Kiyine, M. Olivieri, R. Krollis. A disposizione: M. Diakite, M. Mutavcic, A. Vallocchia, A. Moretti, M. El Azrak, E. Vertainen, K. Jonsson, M. Tonetto, C. D’Urso, L. Baricchio, D. Pavlev. Allenatore: Clotet Josep Ruiz. ALBINOLEFFE – C. Marietta, G. Boloca, M. Mustacchio, M. Zoma, M. Fossati, M. Gusu, S. Parlati, M. Agostinelli, M. Angeloni, R. Baroni, D. Borghini. A disposizione: L. Facchetti, M. Taramelli, E. Giannini, S. Potop, F. Zambelli, M. Zanini, S. Longo, T. Ricordi, A. Astrologo, T. Vinzioli, N. Evangelisti, D. Munari, L. Bosia, G. Freri. Allenatore: Lopez Giovanni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

La diretta di Triestina Albinoleffe è un match molto giocato in questa Serie C, proprio quello che ci piace quando facciamo i testa a testa di tipo storico tra le due squadre, l’obiettivo rimane sempre lo stesso, ovvero cercare la favorita storica della rivalità. All’attivo abbiamo dieci partite prima di questa e questo ci porta a raccontarvi cinque stagioni interessanti per le due formazioni. Il computo totale mette tre perline sull’abaco delle vittorie per la Triestina, mentre abbiamo quattro pareggi e le restanti tre partite sono finite con il risultato a favore degli ospiti di oggi.

Nell’ultimi match disputato abbiamo assistito ad auna rimonta per 3-2 fuori casa dell’Albinoleffe, in una situazione analoga a quella odierna. Zoma in quell’occasione mise a segno una doppietta e l’ultimo gol decise il match all’85esimo minuto. Adesso passiamo alle statistiche poiché la diretta di Triestina Albinoleffe può essere analizzata anche sotto il punto di vista dei numeri. (agg. Gianmarco Mannara)

TRIESTINA ALBINOLEFFE, CAMBIO DI ROTTA?

Due squadre in netta difficoltà cercano il punto di svolta. La diretta Triestina Albinoleffe potrebbe trasformarsi in un match capace di invertire la rotta dopo un ultimo periodo tutt’altro che felice. La gara si giocherà mercoledì 30 ottobre 2024 alle ore 18:30. Per descrivere a pieno la difficilissima stagione dei biancorossi basterebbe dire che l’unica vittoria è arrivata alla prima giornata, 3-0 all’Arzignano. Da quel giorno, la Triestina ha collezionato otto sconfitte e due pareggi con Trento e Pro Vercelli. Situazione migliore in casa Albinoleffe con 13 punti in 11 partite, anche se ultimamente le cose sono peggiorante. Dopo il successo in casa del Renate per 2-0, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio (2-2 all’Atalanta U23)

LE PROBABILI FORMAZIONI TRIESTINA ALBINOLEFFE

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Triestina Albinoleffe. Partiamo dai padroni di casa che si schiereranno con il 4-3-1-2. Tra i pali Roos, difeso da Germano, Frare, Struna e Bijleveld. A centrocampo ci saranno Embalo Sambu, Correia e Attys con Kiyine Olivieri alle spalle di Krollis.

L’Albinolffe replica con il modulo 3-5-2. In porta Marietta, protetto dal terzetto arretrato Borghini, Boloca Baroni. Agiranno da esterni Munari e Gusu mentre Astrologo, Fossati e Parlati comporranno la mediana. In attacco Zoma e Longo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE TRIESTINA ALBINOLEFFE

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Triestina Albinoleffe. La squadra favorita secondo i bookmakers è quella di casa a 2.10 contro i 3.35 in favore degli ospiti. Il segno X del pareggio è invece quotato a 3.05.

Capitolo reti: l’Over 2.5, almeno tre reti nell’incontro, è dato a 2.30 mentre l’Under è a 1.53. Concludiamo con Gol e No Gol a 1.98 e 1.67.