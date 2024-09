VIDEO TRIESTINA ATALANTA U23, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nereo Rocco l’Atalanta U23 si impone in trasferta contro la Triestina con un netto 5 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la Dea sblocca subito il punteggio intorno al 3′ tramite il gol siglato da Vlahovic, lesto nell’approfittare di un pallone perso da Correia.

Proprio lo stesso Vlahovic serve quindi l’assist a Panada per la rete del raddoppio al 27′ e gli alabardati cercano di reagire accorciando le distanze con il gol firmato da D’Urso, agevolato da un rimpallo favorevole, al 34′. Nel secondo tempo il copione del match non sembra cambiare rispetto a quanto accaduto nel corso della frazione di gioco precedente ed il solito Vlahovic cala il tris al 63′ soltanto dopo che De Nipoti si era fatto parare da Roos un calcio di rigore da lui guadagnato avendo subito fallo da parte di Embalo Sambo, ammonito nella circostanza.

Nel finale Vavassori si ritaglia un suo spazio per il poker realizzato all’80’ ed è Vlahovic ad arrotondare il risultato all’85’ completando la tripletta personale. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Poli, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per quattro volte ammonendo rispettivamente Embalo Sambu al 55′ da un lato, Panada al 12′, Navarro al 38′, Bergonzi all’81’ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa quarta giornata di campionato permettono all’Atalanta U23 di salire a quota 7 nella classifica del girone A della Serie C mentre la Triestina non si muove, rimanendo infatti ferma a 3 punti.

